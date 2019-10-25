保險業務員不見了？聯众保經：二四心法自保

2019-10-25 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



「我的保險業務員不見了，怎麼辦？」人身保險動輒攸關一、二十年甚至終身的保障權益，若遇到業務員離職，難免讓人傷腦筋。聯众保險經紀人公司總經理姚永年提出二四自保心法，包括二招確保權益不中斷、四招破解業務員雷區。

台灣人愛買保險，2018年台灣保險密度達5,156美元，即平均每人每年保費支出高達新台幣15.77萬元，占平均每人國民所得約24%，相當每賺4元就有1元花在保費。

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在保險業有20幾年資歷的姚永年指出，根據壽險公會統計資料，去年壽險業務員總登錄人數達38萬又19人，較前一年底增加6,940人。雖然進入行業人數增加，卻不代表當初銷售保單給你的業務員永遠都在。單是去年因為換公司或離開保險工作的業務員註銷人數便達6萬3,576人，再登錄人數僅3萬9,661人，意味至少有2萬3,915人離開保險工作。

他進一步分析，保險業務員換公司或轉換工作原因不盡相同，一是個人因素，如熱情消退、收穫不如預期等，二是環境因素，如公司考核制度、保險公司經營策略調整。

「保單權益不會改變，不要隨便解約。」姚永年強調，即便當初銷售保單的業務員離職，保戶與保險公司間的保單權利義務不變，千萬不要因此貿然解約，因解約後重新再買的保單保費可能因年齡增長而變貴，甚至可能因體況改變而無法再投保。

為避免孤兒保單問題，保險公司在業務員離職後，通常會指定該業務員的主管接手服務。姚永年提醒一定要檢視接手的業務員，至少要見面一次，請其檢視、解說接手服務的保單，目的有二，一是聽其言、觀其行，了解其專業程度與服務熱忱，二是藉此比對、瞭解先前業務員是否如實協助投保。

姚永年提醒，若不滿意新接手的業務員，可向保險公司客服人員反映，要求更換。另一方面，若原本服務的業務員從A保險公司離職，是轉換跑道到B保經公司，若B保經公司有代理銷售A保險公司保單，則該業務員仍可提供相關保單商品的諮詢。

至於如何避免再遇到保險業務員雷區，姚永年提出四招。

首先，業務員說，「當業務員開口閉口講『大哥，你是我的貴人，可不可以成為我第一個客戶？』、『大姊，業績競賽到了，可以幫我捧場XXX保單嗎？』聽到業務員開口閉口要求人情保單，便須提高警覺，因為業務員關心的是自己的業務，而非客戶的保障需求」。

第二、不問需求，只求高保費。業務員的專業在於協助保戶規畫適切的保單，當業務員不關心保戶的保障缺口，只想銷售高保費保單，日後亦難在保險業長長久久。姚永年建議，面對這類型業務員，有二大自持關鍵，分別是只買看得懂的保單、只買付得出保費的保單。

第三、業務員愛在臉書等社群平台吹捧自己非常懂保險。姚永年提醒，社群平台多以文字呈現，只能提供片面的資訊，恐不足瞭解業務員的專業程度，建議面對以臉書銷售保單的業務員應多多提問，以瞭解其專業力。

第四、解說保險單時，必須說明保單的除外不保事項。專業的業務員除說明保單承保事項，也應說明在哪些情況下，保險公司可免除的賠償責任，才能降低客戶投保後出現預期落差。