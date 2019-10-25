央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



中央銀行總裁楊金龍今（25）日透露，央行近30年來採行彈性的貨幣目標化機制將有大變革，央行擬將M2年成長目標區，調整為2~3年的中期監控區域(monitor range)，且考慮不再逐年設定M2成長目標區數值。

楊金龍指出，此種作法將容許M2在中長期參考區間內有較大的波動，不僅讓貨幣政策有較大操作彈性，也可發揮中長期定錨機制的作用。

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中央銀行、台灣經濟學會與台大經濟系昨日一同舉辦「總體金融與經濟情勢預測」研討會，楊金龍並以「央行貨幣政策與總體經濟預測」為題進行專題演講。

楊金龍會中指出，央行採行彈性的貨幣目標化機制，是以貨幣總計數M2為中間目標，並考量其他重要的總體經濟金融變數。由於M2成長攸關經濟活動所需資金，央行在每年底根據下一年經濟成長率與物價年增率預測值等變數，推估M2貨幣需求，並考量其他影響M2成長的不確定因素，例如國際經濟金融情勢及影響資金動能的外在環境變化，來訂定適當的目標區間。近年來，央行M2目標區均在2.5%~6.5%之間。

近年來，隨著我國金融帳逐步開放，跨境短期資本移動除了影響新台幣匯率外，同時也成為影響M2成長率變動的主要因素之一。

楊金龍指出，央行自1990年代初期起即採行此項貨幣目標化機制，迄今經歷數十年；在這段期間，隨著經濟金融環境的改變，主要國家的貨幣目標化機制已經歷多次演變。例如1980年代末期，僵固的貨幣目標化機制逐漸式微；1990年代後，許多央行忽視貨幣總計數的訊息內涵(information content)，採行嚴格的通膨目標化(strict inflation targeting)機制。

但是全球金融危機後，評論家指出，由於嚴格的通膨目標化機制過度專注在物價穩定，而忽略金融穩定，可能是導致危機發生的主因；因此貨幣總計數再獲重視。國際研究報告也建議，理想的貨幣政策架構應兼顧總體經濟穩定、金融穩定與匯率穩定，並且保持彈性 ，且必須考量多項經濟金融變數，來因應瞬息多變的外在衝擊，再搭配妥善溝通，以維持央行的公信力 。

楊金龍強調，近30年央行採行彈性的貨幣目標化機制，不僅達成低且穩定的通膨，並維持金融穩定。全球金融危機後，雖然M2與物價間的相關性減弱，但兩者仍具中長期穩定關係。

因此，未來央行擬將M2年成長目標區調整為2~3年的中期監控區域(monitor range)，且考慮不再逐年設定M2成長目標區數值。此種作法將容許M2在中長期參考區間內有較大的波動，不僅讓貨幣政策有較大操作彈性，也可發揮中長期定錨機制的作用。