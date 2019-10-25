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電子交易達六成五 永豐金證券拚最快一小時開戶交易

2019-10-25 10:42經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

券商迎戰科技金融服務，積極發展無紙化線上開戶模式，永豐金證券優化線上開戶創下市場「最快一小時可下單」的成果，突破業界開戶需隔天才能下單的限制，永豐金證券總經理江偉源表示，電子開戶是迎接AI理財時代的敲門磚，台股電子交易的占比正逐年提升，在科技金融注入新養份刺激下，預估今年有機會達到六成五。

台股電子單占比持續增加，江偉源表示，根據交易所的統計，電子下單佔成交量的比重在2017年越過五成正式超過傳統的人工單，當年底達到58.5％，2018年底更突破六成站上61.6％，到今年9月底為63.91％，更多創新科技技術的導入，打破許多人工作業的限制與框架，從服務流程到投資策略，證券業正走上科技創新的新營運模式中。

耗時且過程煩瑣的臨櫃開戶，是過去證券服務的一大痛點，近年來各家券商積極發展線上開戶，包括元大、富邦、凱基、群益、玉山、國泰證券等都已開辦，目前業界普遍開戶速度最快為24小時即完成可以下單。

另外，包括群益及元大證並主推分戶帳吸引客戶，永豐金證運用AI大數據，優化線上開戶流程，並提供線上身份認證及永豐銀行交割帳戶約定，運用QR code文件快驗通，大幅簡化線上開戶作業時間，目前的實際開戶件中，從開戶到交易最快只要1小時即可完成，寫下業界最快開戶效率。

江偉源表示，金融科技正驅動金融服務快速升級，並催化新的策略思維及營運模式的轉變，從流程服務的基礎工程改造，到運用大數據進行客戶分流，建立打破傳統框架限制的開放平台式服務模式，從服務到產品，以及資安的管控，這是生態體系的變革與機會，在金融科技的服務上，追求更快更好更安全的全方位高效率品質。

永豐金金融科技
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