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華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

華南銀行統籌主辦協勝發鋼鐵廠（股）公司新台幣20億元聯貸案近日募集完成，並於10月24日由華南銀行董事長張雲鵬與協勝發公司董事長黃煌璋及10家參貸銀行代表共同簽署聯貸合約。

華銀表示，本案聯貸資金將用於償還金融機構借款、充實購料及中期營運週轉金，由華南銀行統籌主辦，玉山銀行台北富邦銀行兆豐銀行共同主辦，並邀請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫、彰化銀行、臺灣企銀、上海銀行及高雄銀行參貸，共計11家聯合授信銀行。

由於協勝發公司經營績效亮眼，本案規畫籌組20億元，最終承諾參貸金額達30.5億元，超額認購逾1.5倍，顯示銀行團對協勝發經營實力的高度肯定。

協勝發公司創立於民國55年，為國內知名電爐煉鋼廠，生產的鋼筋品質獲客戶肯定，是業界信譽卓著的大廠，目前已由創辦人傳承給第三代接班，持續投入技術研發及積極創新。

華銀表示，積極配合政府發展5+2產業，本聯貸案的籌組即是力挺循環經濟的最佳體現。

協勝發鋼鐵廠聯貸案由協勝發鋼鐵廠董事長黃煌璋（前排左4）、華南金控暨華南銀行董事...
協勝發鋼鐵廠聯貸案由協勝發鋼鐵廠董事長黃煌璋（前排左4）、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（前排右4）及各行庫簽約代表，共同簽署。圖／華南銀行提供
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