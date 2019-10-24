渣打銀主辦 環旭電子香港子公司4.2億美元聯貸案
由渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）主辦環旭電子股份有限公司（以下稱「環旭電子」）之香港子公司環鴻電子股份有限公司（以下稱「環鴻電子」）3年期4.2億美金聯貸案，日前已順利完成募集，並由渣打銀行總經理林遠棟與環旭電子董事長陳昌益代表雙方完成簽約儀式。
本聯貸案原規畫募集規模為3億美金，由於銀行團踴躍認購，總計認購總金額達5.85億美金，超額認購比率近200%，最終以4.2億美元定案。
本次聯貸案由渣打銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，瑞穗銀行為統籌主辦銀行，參貸銀行團包括恒生銀行、三井住友銀行、台新銀行、玉山銀行、日盛銀行、台灣銀行、遠東商銀、華南銀行、土地銀行、兆豐國際商銀、永豐銀行、中國信託銀行、上海商銀、新光銀行、合作金庫銀行，共計17家金融機構參與。
環旭電子為全球電子設計製造領導廠商，專為國內外品牌電子產品或模組提供產品設計、微小化、物料採購、生產製造、物流與維修服務；服務據點遍布美洲、歐洲、亞洲，並在中國大陸、台灣、墨西哥和波蘭設有生產據點。
本次聯貸案為環旭電子成立以來首起大型聯貸案，聯貸資金主要為借款人一般公司性用途。
環旭電子董事長陳昌益表示，貿易摩擦導致全球電子產品供應鏈發生轉變，環旭電子在風險環境中仍穩健擴張。2018和2019年是環旭的擴張期，相繼於去年開始將營運觸角延伸至東歐，於今年參與了新加坡上市公司的私有化，也將於近期啟動中國的建廠專案，以為客戶提供更完整服務方案。銀行團的踴躍參與，充分顯示對於環旭發展的信心。
本次聯貸案將結合環旭本身穩定的現金流，以作為未來營運的基礎。環旭電子將持續拓展全球化業務版圖，提升核心競爭力，堅持永續經營的商業模式。
渣打銀行總經理林遠棟表示，本次聯貸案不僅如預期完成募集，由於參貸行庫踴躍認購，更達到近200%超額認購，不僅顯示環旭電子的財務與營運實力深受銀行團肯定，更展現台灣企業的成長動能與發展前景，渣打銀行作為國際銀行，除了協助資金募集需求，也承諾將善用全球營運網路，持續協助台灣企業擴大穩健營運規模，拓展國際版圖。
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