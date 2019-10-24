王道銀總座異動傳因潤寅案？公司突發聲明稿

2019-10-24 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ／即時報導



王道銀行（2897）現任總經理楊錦裕經該行今（24）日董事會通過退休，金融圈之前即盛傳王道銀因潤寅詐貸案踩雷，楊錦裕身為總經理有可能異動，王道銀原本下午不到5點鐘就重訊公告，對總座異動低調不多談，到晚間則是發布聲明稿說明。

王道銀指出，經今天該行董事會通過，總經理楊錦裕將申請退休，其職位將由王道銀行現任香港分行行長李芳遠執行副總經理接任，此人事案將待金管會審核後，由董事會授權董事長核定生效。

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楊錦裕自2012年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）擔任總經理以來，持續帶領王道銀行強化業務績效與擴大營運規模，七年來達成多項重大里程碑，授信餘額連年創下新高，打造王道銀行堅強的財務體質，其後更帶領王道銀行轉型商銀，並於台灣證交所掛牌上市。對於楊總經理七年來的戮力貢獻，王道銀行深感不捨亦深表感謝，並對其退休後的生涯給予最深的祝福。

將接任的李芳遠執行副總經理擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士學歷，過去曾任匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行工商金融業務處資深副總裁等職務，現任王道銀行香港分行行長。李芳遠執行副總自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，即帶領香港分行迅速拓展業務，由加入至今，王道銀行香港分行之稅前淨利已成長近五倍，為王道銀行重要的獲利引擎。