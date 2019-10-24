又被罰！遠雄人壽不動產投資二年共被罰2,390萬元

2019-10-24 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金融監督管理委員會今（24） 日一天內裁罰二家保險公司遠雄人壽與全球人壽共計950萬元，都是因為2018年底針對保險公司投資不動產進行專案金檢，查有疏失，其中遠雄人壽情節較多，被罰850萬元，全球人壽是初次因為不動產即時利用違規被罰100萬元。

同時據網頁資料統計，保險局在過去兩年，已針對六家壽險業者、共14件不動產相關缺失、開出5 ,050萬元罰鍰。其中光遠雄人壽就有三筆、被罰了2,390萬元、占比近半最多。據了解，不動產專案金檢一次都檢查五家以上的業者，在遠雄和全球被罰後，後續恐還有其他業者受罰。

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保險局官員說，遠雄人壽共有五大缺失，其中光不動產投資開發及銷售作業，因沒建立內控制度，導致有些「應提報董事會而未提報」，逕以「內部簽呈」代替，光這項缺失就罰360萬元。是利害關係人交易也開罰330萬元，例如遠雄和利害關係人委託第三人做廣告行銷和實品屋施做交易共2筆、都超過500萬元卻沒提報董事會重度決議，也以「簽呈」代替等。是內部稽核單位並未檢視遠雄人壽等不動產實際銷售是否符合所訂的銷售計畫，僅檢視業務單位是否按期申報展延即時利用期限，這部分罰60萬元。此外出售不動產的交易對象，沒有辨識最終受益人、及還款的繳款人也沒做姓名檢核，有違反防制洗錢作業，罰100萬元，最後還包括遠雄人壽利害關係人資料建檔不完整等。

全球人壽則是被發現，2011年取得新竹光武段的「素地」後，卻沒興建任何建物，更屢屢向保險局提報開發利用計畫而申請展延，但保險局僅同意展延到2018年6月24日止，直到金檢時，都沒有再申請展延，因此遭認定違反規定。

保險局官員說，全球人壽這塊新竹的素地，是租給一家公司做銷售中心，全球認為有「租出去」，有一定收益，租約有持續6個月以上又中斷，全球認為展延的期限是租約中斷後的兩年到明年7月，因此認為有收益。但保險局認為，這塊素地只有符合「收益」但沒有「即時利用」，因此認定違法，而因初犯，才僅罰100萬元。

對於今日主管機關裁罰，遠雄人壽公司表示，已就相關機制加以檢視，並依金管會意見進行改善。遠雄人壽連續四年獲中華信評確認發行體信用評等及保險公司財務實力評等均為「twA+」等級，資本與獲利能力皆在強等級，且秉持誠信穩健經營理念持續發展。