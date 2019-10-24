山友可自行投保登山險 留意6大情況不賠

2019-10-24 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



行政院會今通過國賠法部分條文修正草案，未來民眾若冒險從事具危險性登山或水上活動，在適當警告或標示情況下，國家不負損害賠償責任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會今通過國賠法部分條文修正草案，未來民眾若冒險從事具危險性登山或水上活動，在適當警告或標示情況下，國家不負損害賠償責任。金管會建議，有登山興趣的民眾，可以依照自身風險承擔能力投保登山險，登山險中最高可理賠緊急救援費用100萬元，但如果是未經許可入山、沒攜帶手機、任意更改登山路線等6大情況，緊急救援費用恐無法理賠。

保險局主秘林耀東表示，目前市面上有5家產險公司推出登山險，包括富邦產、明台產、旺旺友聯、新光產、國泰世紀。登山客可以依自身風險承擔能力自行投保登山險，但跟國賠沒有直接關聯。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

登山險的承保範圍可分為兩大項，第一是因登山事故造成的身故或醫療，第二是緊急救援費用。富邦產險表示，因登山事故造成的身故或醫療包含失能及身故保額約100萬到200萬，還有實支實付醫療保險金10萬到20萬元。

緊急救援費用部分，國泰產險表示，理賠項目包括醫療運送費用，像是送到醫院的交通費、隨行醫護人員出勤費及移送醫護費用；另有遺體移送費用，像是將遺體移送到居住地、殮葬地，但不含購置棺木的費用。緊急救援費用必須「超出預定下山時間24小時以上」搜尋費用才會啟動。

目前登山險一人也可以投保，保費計算是以天數來算。假設身故、失能保額200萬元、實支實付醫療保額20萬、緊急救援費用50萬情況下，一人保費約389元。但林耀東特別提醒，目前登山險保障範圍只限國內山區，若到海外登山，就不在保障範圍內。

富邦產險也指出，除了一般的故意或犯罪行為、發生戰爭不賠外，登山險的緊急救援費用在6大情況下也不理賠：第一，應申請許可而未經許可；第二，因災害防救法或其他法令規範禁止進入或命令離去的警戒區，或經管理機關公告禁止進入的區域。

第三，被保險人沒有攜帶定位器材及手機等緊急通信設備；第四，任意變更登山活動計畫，包含登山路線及範圍，甚至未由領隊帶領登山；第五，搜尋、救護或移送被保險人所用到的直升機費用不賠；第六，在沒有失蹤的情況下，超出預定下山時間24小時內的搜尋費用不賠。

至於是否強制所有登山客都要投保？林耀東說，保險公司僅是商品的提供者，強制投保要由各地方政府跟相關單位決定。據產險業者了解，目前包括台中市、花蓮縣、南投縣、苗栗縣與屏東縣等縣市，都有要求當登山客在管制區申請入山時，全隊都需投保最低金額的登山險。

根據保險局統計，登山險承保人數今年前9月超過5萬5000人，從2014年到今年9月底承保人數近22萬5000人，今年前9月保費收入達1146萬元。