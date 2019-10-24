山友可自行投保登山險 留意6大情況不賠
行政院會今通過國賠法部分條文修正草案，未來民眾若冒險從事具危險性登山或水上活動，在適當警告或標示情況下，國家不負損害賠償責任。金管會建議，有登山興趣的民眾，可以依照自身風險承擔能力投保登山險，登山險中最高可理賠緊急救援費用100萬元，但如果是未經許可入山、沒攜帶手機、任意更改登山路線等6大情況，緊急救援費用恐無法理賠。
保險局主秘林耀東表示，目前市面上有5家產險公司推出登山險，包括富邦產、明台產、旺旺友聯、新光產、國泰世紀。登山客可以依自身風險承擔能力自行投保登山險，但跟國賠沒有直接關聯。
登山險的承保範圍可分為兩大項，第一是因登山事故造成的身故或醫療，第二是緊急救援費用。富邦產險表示，因登山事故造成的身故或醫療包含失能及身故保額約100萬到200萬，還有實支實付醫療保險金10萬到20萬元。
緊急救援費用部分，國泰產險表示，理賠項目包括醫療運送費用，像是送到醫院的交通費、隨行醫護人員出勤費及移送醫護費用；另有遺體移送費用，像是將遺體移送到居住地、殮葬地，但不含購置棺木的費用。緊急救援費用必須「超出預定下山時間24小時以上」搜尋費用才會啟動。
目前登山險一人也可以投保，保費計算是以天數來算。假設身故、失能保額200萬元、實支實付醫療保額20萬、緊急救援費用50萬情況下，一人保費約389元。但林耀東特別提醒，目前登山險保障範圍只限國內山區，若到海外登山，就不在保障範圍內。
富邦產險也指出，除了一般的故意或犯罪行為、發生戰爭不賠外，登山險的緊急救援費用在6大情況下也不理賠：第一，應申請許可而未經許可；第二，因災害防救法或其他法令規範禁止進入或命令離去的警戒區，或經管理機關公告禁止進入的區域。
第三，被保險人沒有攜帶定位器材及手機等緊急通信設備；第四，任意變更登山活動計畫，包含登山路線及範圍，甚至未由領隊帶領登山；第五，搜尋、救護或移送被保險人所用到的直升機費用不賠；第六，在沒有失蹤的情況下，超出預定下山時間24小時內的搜尋費用不賠。
至於是否強制所有登山客都要投保？林耀東說，保險公司僅是商品的提供者，強制投保要由各地方政府跟相關單位決定。據產險業者了解，目前包括台中市、花蓮縣、南投縣、苗栗縣與屏東縣等縣市，都有要求當登山客在管制區申請入山時，全隊都需投保最低金額的登山險。
根據保險局統計，登山險承保人數今年前9月超過5萬5000人，從2014年到今年9月底承保人數近22萬5000人，今年前9月保費收入達1146萬元。
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