登山不國賠！這些情況 登山險都不賠

2019-10-24 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今（24）日在院會表示打算去除禁山令，政府不禁止大家冒險、但已標示危險還要從事登山就不國賠，鼓勵業者持續開發多元登山保險商品。目前國內有五家產險業者有提供登山險，近六年來登山險投保逐年顯著成長，去年已有7萬人次山友投保，年增逾五成，但是依據保單緊急救援費用的除外責任條款來看，搭救援直升機、沒有帶手機登山或是未經許可入山、進入禁止進入的警划后等，保險公司都不賠！

登山險的費用並不高，保險局官員表示，若保額含死殘200萬元、醫療20萬元、緊急救援50萬元，一人登山三天總計的費用僅約389元，亦可以網路投保。不過主要給付項目包括死亡、失能保險金、實支實付醫療保險金，最後一般登山人關注的就是緊急救援費用保險金。

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其中民眾該注意的是，因登山事故理賠的地點必需要是中華民國境內，指台澎金馬，若去攀爬喜馬拉雅山等國際名山，國內的登山險不賠。此外在保險公司在緊急救援費用的賠付上有八大項目，除了故意、犯罪行為、戰爭、原子核能爆炸幅紙污染不賠以外，值得留意的還包括第五條「被保險人應申請許可而未經許可，或進入禁止或命其離去的警戒區，或其他機關公告禁止進入的區域不賠。

昨日行政院長蘇貞昌表示，打算去除長期以來的封山政策，在危險的地區有清楚標示風險，他說已標示危險還要從事冒險活動，國家就不負賠償，鼓勵業者持續開發多元登山保險商品。不過這方面，原本就在登山險的除外責任中，只要標示被禁止進入的區域，現行的登山險亦是不賠。

此外還值得留意的是，山友因違規登山意外，若有出動直升機救援，費用要自付，去年9月花蓮縣政府就創全國首例，要求6名違規登山山友，每人平均支付15萬元直升機搜救費用，這部份是屬於登山險除外條款中「為搜尋、救護或移送被保險人所生航空器之費用」，產險公司並不理賠；同時被保險人末依法令規定攜帶定位器材及緊急通信設備、任意變更登山活動計畫、未由領隊帶領登山所發生費用，以及被保險人超過預定下山時間24小時內所發生搜尋費用等，保險公司都不賠。

保險局官員昨天表示，國內目前僅有五家產險公司有銷售登山險，包括富邦產險、國泰世紀產險、新光產險、明台產與旺旺友聯產險，近六年來承保人數為22萬4983人，累計保費收入為3846萬元，近六年投保人數不斷增加，從2014年僅904人次投保，到去年底已成長至7萬107人次，五年就成長了76倍之多，光2018年一年年增率就高逾五成；保費收入也從83萬元成長至去年的1247萬元，其中今年光前九月就已累計5萬5183人次投保、保費收入為1146萬元。國內登山友與風險意識不斷提高，投保登山險的山友人次也不斷增加。