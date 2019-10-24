散戶銀彈足！9月證券劃撥帳戶餘額破2兆元 飆歷史新高
2019-10-24 16:58
經濟日報 記者陳美君
╱台北即時報導
中央銀行今（24）日發布9月金融情況，其中，象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶餘額飆破兩兆元大關，較8月大增480億元，落於2兆337億元，創下歷史新高；這顯示近期台股多頭氣焰旺，除了外資加碼因素外，國內散戶螞蟻雄兵力量大，成為創造10月資金行情的功臣之一，今日台股指數上漲80.47點、以11,320.14點作收，續創逾29年新高。
象徵散戶投資信心的證券劃撥帳戶餘額飆上歷史新高，央行官員分析，主要原因包括股民們領到不少現金股息，這些資金並未轉到其他帳戶，而是持續放在帳上，隨時等著進場；其次，9月股價指數上漲，增強散戶投資信心，且10月股市表現也不錯。
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央行今日公布，9月M1B年增率下降為7.39%，主要是活期性存款成長減緩，M2年增率則因外資轉呈淨匯入、上升為3.4%，續呈「M1B年增率高於M2年增率」、象徵股市資金活水充沛的黃金交叉格局。
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