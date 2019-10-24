國泰金品牌價值4.46億美元 榮登台灣前七大

2019-10-24 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



「2019年台灣國際品牌價值」10月24公布榜單，國泰金控海外據點高達219處，上榜榮登台灣國際品牌前七大，品牌價值為4.46億美元。

台灣國際品牌價值調查是由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行。典禮中國泰金控副總經理蔡翔馨從行政院政務委員龔明鑫手中接過第7名的獎座，代表「國泰」品牌向國際化再邁出一大步。

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國泰金表示，近年來深耕海外市場，將運用在台灣發展各項金融業務的經驗，積極拓展中國大陸及東南亞布局，完善海外營運平台。目前國泰金控的海外據點共有219處，其中國泰世華銀行、國泰人壽、國泰產險在大陸已設立86個服務據點。

而國泰世華銀行已在東協10國的9國(越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、寮國、菲律賓、泰國、緬甸及印尼)設置59個分支機構，是台灣在東協市場布局最完整的銀行；同時，國泰人壽及國泰產險在越南也已成立70個營業據點，未來將持續拓展通路及在地化經營團隊的合作關係，以深耕當地市場，提升海外市場成長機會。

而在資產管理部分，國泰在美國、香港及大陸分別持有 Conning Asset Management、康利亞太及國開泰富基金管理等，一個跨越美、歐、亞的完整資產管理平台已建構完成。