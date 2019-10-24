華銀投資收益亮眼 究竟如何三箭齊發、脫離低利窘境？

2019-10-24 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



低利時代、全球政經不確定性高，華南銀行早思解決之道，近年來加碼強化金融投資商品財務操作，如今成果已經顯現。華銀金融投資三箭頭集中在股票、債券與外匯操作，獲利逐年成長，相關收益已連續三年占華銀全行獲利的三成以上。

華銀表示，債券投資以公債、高投資等級金融債與公司債為主，目前整體規模約2,700億元，台、外幣債券比重各佔五成，今年債券收益可達23億元。

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其中，華銀自四年前，即看準利率長期下跌的趨勢成形，積極加碼布局利差相對較高的外幣債券，四年來部位大幅增加四倍約1,100億元。此外，不同的是，其它國銀持有部位多以浮動利率債券為主，但華銀投資的外幣債券五成以上為固定利率債券，於降息之環境中可持續受惠。

SWAP（換匯操作）也大有斬獲。在去年台美利差大幅擴大時，積極提高SWAP部位約620億元。今年以來，因美國聯準會貨幣政策驟變，由升息轉為降息，而華銀的換匯部位受惠於台美利差大幅縮小，換匯點縮窄使評價利益大幅增加。據該行內部最新統計，今年以來外匯操作收益已達30餘億，較去年同期成長20%，創歷年新高。

除了債券與外匯，台股也在華銀的財務操作中扮演重要角色。由於多數台灣龍頭企業皆歷經數次全球景氣循環，財務體質佳者能連年提供穩健股息。華銀2018年起以財務理論為基礎，量化篩選後再逐一質化分析，精選出高股息低波動之績優穩健個股，新增120億元部位，今年已貢獻獲利約6億元，加上原有長期部位股利收入，預估台股全年獲利可達12億元。

華銀明年將再擴大台股投資部位，預估將新增更多中大型投資標的，可增加彈性並分散風險，以舒緩台股殖利率下修對股利收入的影響。