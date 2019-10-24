環保綠能刻不容緩 第一金證券不遺餘力

2019-10-24 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



全球暖化與氣候變遷是各行各業必須面對的議題，第一金融集團多年來在推動綠色產業、現代化淨潔（Modern and Clean）能源的發展政策上不遺餘力，除結合集團資源提供業界最優質且完整的服務外，第一金積極響應政府綠色金融政策，集團旗下第一金證券在董事長葉光章及總經理陳香如帶領下，推動環保綠能企業走向資本市場，近年除陸續成功將日友（8341）、元晶（6443）及信紘科（6667）推上資本市場外，第一銀行與第一金證券更合作推動發行國內首檔綠色公司債—長榮（2603），分別擔任發行保證銀行及債券承銷商。

第一金證券表示，隨著環保意識抬頭，未來綠色籌資領域勢必成為資本市場主流，第一金證券除將協同第一金控持續提供完整配套與專業服務，支持各大集團企業綠色公司債發行外，第一金證券亦將發揮籌資專長，積極扮演發行公司與投資人之間的橋梁，除讓綠色債券成為發行人慣用的籌資工具外，也引導國內龐大閒置資金投入綠色環保領域。

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地球永續是共識，經濟和環保曾被視為是魚與熊掌不可兼得，所幸在科技助力下，「環保必然與經濟牴觸」的迷思已經被打破，因為數位技術進展，再生能源等基礎建設投資都逐漸朝更永續的方向轉變，如今環保已成為備受矚目的新創以及投資機會。

近年來政府亦積極推動5+2產業創新計畫，提出「綠能科技產業創新推動方案」，全力推動能源轉型，以打造綠能科技島為發展目標，資本市場亦有許多從事環保綠能相關創新科技的績優成員，第一金證券於23日邀請六家「環保綠能」公司參加「第一金證券2019年環保綠能產業論壇｣，包括基士德KY（6641）為專注於環保水處理市場的公司；凱勝綠能（2246）為製造電動大客車、電動自小客車與電動堆高機買賣廠商；山林水（8473）為承攬各項水處理工程、污染土壤處理及水處理案廠商；永冠（1589）為全球主要風力發電機、注塑機、工具機、產業機械等設備廠商之首要鑄件供應商、東元（1504）為國內第一家依國際規格製造電動機的專業廠商，以「節能、減排、智能、自動」目標的重電及家電製造大廠、可寧衛（8422）為台灣廢棄物清除處理市場上的領導廠商。期望藉由此次論壇讓投資人更深入的了解及認識默默耕耘環保多年的國內投資標的。