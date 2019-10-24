韓國瑜說央行黃金變綠…央行：20年前的事 目前保管良好

2019-10-24 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



中央銀行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統候選人韓國瑜日前表示，「中央銀行黃金變綠色」，此事在網路上迅速引起熱議，為避免以訛傳訛，中央銀行今（24）日發布新聞稿強調，央行文園金庫黃金保管良好，沒有任何疑慮，請民眾放心。

央行指出，文園黃金庫房於民國91年4月整修完成，存放環境良好，管理完善。

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此外，央行監事會每年例行盤點黃金庫存2次，每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，立法院財政委員會亦於105年、108年會期中，前往文園金庫視察，對於黃金存放管理均表肯定。

央行也藉此感謝國防部指派憲兵連駐守，協助防護庫區安全。

韓國瑜日前提到：「在台北線的新店，整個山裡面全部是黃金！我當立法委員，要求中央銀行，你把鑰匙打開，我要去看，中央銀行總裁就把這個門咚咚咚打開，黃金啊！表面都變綠色的，放太久了。」

對於央行黃金變綠一事，在網路上迅速蔓延並引發熱議，央行官員表示，該為政治人物提到的情況是20幾年前當立委時，但央行金庫在91年4月整修過了，保管情況很好，政府相關單位，包括監察院、立法院財委會都會定期訪視。

央行指出，為了充當新台幣的發行準備，央行在民國70幾年時曾大量買進黃金，現在狀況都很良好，也非常漂亮，沒有任何疑慮。