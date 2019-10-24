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國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-10-24 13:36經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

國泰證券全力推動數位轉型，全力為員工打造提升職場創新力的優異環境，國泰證券於今（24）日進行數位辦公室喬遷儀式，董事長莊順裕親自主持，與總經理周冠成一同向全體同仁進行期許與勉勵。

莊順裕表示，「面對數位金融時代，證券業面臨激烈的異業競爭，國泰證券經過數年的練兵，不斷投入資源在人才培育，為的即是孕育企業翻轉的動力。國泰證券持續擴充組織，並堅持提供同仁們開放、友善、快速學習的職場環境，我們期許所有同仁與公司一齊成長，共同打造更亮麗的營運成果。」

近年來，數位浪潮已然成為現在進行式，國人電子交易比重日益升高，截至2019年9月，台股電子交易占比已達6成以上(含DMA)，為歷史高點，國泰證券更遠高於市場水準，比重高達9成。

國泰證券聆聽客戶需求，提供有別於券商同業之差異化數位服務，直接解決客戶投資旅程的痛點所在，自行研發App高達6款，平台所提供交易的投資商品涵蓋海內外市場，App總下載人次遠超過百萬以上，至今在台灣數位證券服務領域已占有一席之地。國泰證券於產品面、組織面及人才培育面全方位進行改造並且逐步獲得成效，周冠成表示，「唯有不斷精進，才能做到創新，唯有創新，才能奠定國泰證券在數位證券產業的重要領先位置。」

國泰證券持續進行組織改造、流程優化與延攬異業優秀人才，相繼於2015年成立數位證券處，2017年集中接單中心、將接單員自實體分公司據點集中獨立至總公司，同年再成立獨步業界的數位分公司—敦南分公司，開啟台股經紀業務以數位經營之模式，敦南分公司更是業界少見的標竿，開業至今屆滿兩周年，經紀市占率在全市場前十分之一排名。

2018年底國泰證券進行虛實整合，設立數位執行長，直接將實體分公司及數位專業團隊進行整合，國泰證券將線上與線下「虛實整合」，未來所提供的數位金融服務將更貼近市場終端需求，可望締造國內數位金融產業的重要里程碑。

國泰證券表示，虛實整合絕非口號，全新數位經營模式必須歷經時間累積、縝密的經營與管理，從人才培育、友善職場、作業流程及規章制度不斷進行檢討與優化，方能達到有別於傳統券商經營的有效商業模式。莊順裕指出，「一個人走得快，一群人走得遠，企業能否永續經營，人才往往是排在第一位，是最重要的因素。」

國泰證券積極厚植數位人才培育，穩固數位發展基礎，自新進同仁、基層同仁及至中高階主管，皆有一系列量身打造互動式員工訓練、三力講座及敏捷專案管理訓練，國泰證券今年亦結合集團數位轉型的三大核心職能「學習力」、「敏捷力」及「對話力」，每月舉辦三力講座，增進基層同仁的學習誘因，潛移默化將數位DNA植入基層同仁血液裡。

國泰證券看重人才培育，同樣重視職場環境，正式喬遷啟用的數位辦公室，以打破傳統證券業思維，將開放式的職場設計帶入同仁們的工作日常中，降低辦公隔屏，取消主管隔間，寬敞開放的環境，更有益於激發員工創意，彼此協作更加愉快有效率。

周冠成表示，「國泰證券重視人才培育，員工福利的增設將會持續進展，也期許更多優秀的人才一同加入國泰證券的專業團隊，提供客戶更到位的服務，共同締造台灣數位證券金融服務業的巔峰。」國泰證券持續精進數位證券服務，並堅持優秀的人才為企業翻轉的動力來源。

國泰證券舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，莊順裕董事長(左四)及周冠成總經理(右四)率...
國泰證券舉行數位辦公室喬遷啟用儀式，莊順裕董事長(左四)及周冠成總經理(右四)率領同仁一同歡慶，國泰金控副總經理翁德雁(左三)到場致賀。 圖／國泰證券提供
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