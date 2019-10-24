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世界銀行公布經商環境評比 我國退步2名排第15名

2019-10-24 13:24聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

世界銀行（World Bank）今天發布《2020經商環境報告》，我國在全球190個主要國家及經濟體中，「經商便利度」排名第15名，相較去年第13名退步2名，排名與前年相同。

國發會表示，世界銀行「經商環境報告」是以「開辦企業」、「申請建築許可」、「電力取得」、「財產登記」、「獲得信貸」、「保護少數股東」、「繳納稅款」、「跨境貿易」、「執行契約」及「債務清理」等10項指標，評比一個經濟體對企業經商的友善程度。

我國各項指標在190個經濟體評比中表現最佳的前3項分別是：「申請建築許可」指標第6名、「電力取得」指標第9名、「執行契約」指標第11名；我國表現較差的指標則是「獲得信貸」指標第104名。

國發會指出，經商環境革新屬於持續性工作，今年總排名微幅下降的主要原因是我國營所稅稅率由17%調升至20%，被世界銀行認列為負面改革。至於獲得信貸指標表現不盡理想的原因，在於動產擔保交易法未能引進浮動擔保制度。金管會就此已規劃修法，並召開2次公聽會研商，但因與會者對於我國推動此項制度必要性目前還沒有共識，並對債權的保障尚有疑慮，仍待進一步討論。

國發會表示，針對推動中有助提升世銀經商環境評比的項目，將積極協調各相關機關加速落實，就短期內無法推動的項目，也將持續會同相關機關討論凝聚共識。國發會並強調，政府從整體面改善投資環境的工作一直積極進行並未鬆懈，財經及各主要部會自2017年10月起積極推動積極協調各部會從興利便民角度，檢討鬆綁管制性的函釋、行政規則及法規命令，並協助業者解決法規適用疑義及法規調適需求，推動至今已有537項鬆綁成果，其中與財經相關者高達314項。

國發會世界銀行
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