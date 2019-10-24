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世界銀行2020經商環境報告 台灣退步二名

2019-10-24 13:08經濟日報 記者林于蘅／即時報導

世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020經商環境報告》（Doing Business 2020），我國在全球190個主要國家及經濟體中，經商便利度（Ease of Doing Business, EoDB）排名第15名，相較去年第13名退步2名，排名與前年相同。

國發會表示，世界銀行「經商環境報告｣係以「開辦企業」、「申請建築許可」、「電力取得」、「財產登記」、「獲得信貸」、「保護少數股東」、「繳納稅款」、「跨境貿易」、「執行契約」及「債務清理」等十項指標，評比一個經濟體對企業經商之友善程度。

我國各項指標於190個經濟體評比中，表現最佳的前三項分別是：「申請建築許可」指標第六名、「電力取得」指標第九名、「執行契約」指標第11名。我國表現較差的指標則是「獲得信貸」指標第104名。

國發會指出，經商環境革新屬於持續性工作，今年總排名微幅下降的主要原因是我國營所稅稅率由17%調升至20%，被世界銀行認列為負面改革。至於獲得信貸指標表現不盡理想之原因，在於動產擔保交易法未能引進浮動擔保制度。

國發會說，金管會就此已規劃修法，並召開二次公聽會研商，惟因與會者對於我國推動此項制度之必要性尚無共識，並對債權之保障尚有疑慮，仍待進一步討論。

另外，國發會表示，針對推動中且有助提升世銀經商環境評比的項目，將積極協調各相關機關加速落實；自106年10月起積極推動積極協調各部會從興利便民角度，檢討鬆綁管制性的函釋、行政規則及法規命令，並協助業者解決法規適用疑義及法規調適需求，推動至今已有537項鬆綁成果，其中與財經相關者高達314項。

世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020經商環境報告》（Doi...
世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020經商環境報告》（Doing Business 2020），我國在全球190個主要國家及經濟體中，經商便利度（Ease of Doing Business, EoDB）排名第15名，相較去年第13名退步2名，排名與前年相同。圖／國發會提供
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世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020經商環境報告》（Doi...
世界銀行（World Bank）今（24）日發布《2020經商環境報告》（Doing Business 2020），我國在全球190個主要國家及經濟體中，經商便利度（Ease of Doing Business, EoDB）排名第15名，相較去年第13名退步2名，排名與前年相同。圖／國發會提供
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