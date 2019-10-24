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群益捐血獻​愛心 募集總袋數突破目標1,500創歷年新高

2019-10-24 11:09經濟日報 廖賢龍

群益金融集團第12年舉辦「群起獻愛心 傳遞幸福公益」愛心捐血活動，從7月24日開跑至今，已完成19場次，血袋已突破目標1,500袋。

凡於活動現場捐血，群益即加贈信望愛智能發展中心精緻禮物，活動期間至群益金鼎證券臉書粉絲團完成指定任務，還有機會獲得Häagen-Dazs冰淇淋。

每年暑假期間是用血高峰期，但因颱風與豪雨接踵而來，血庫經常缺血，群益金融集團持續12年不間斷，今年特別在夏季舉辦捐血活動，歷經多年堅持與努力，募集總捐血袋數逐年攀升。

群益金鼎證券總經理賈中道在群益捐血活動中貢獻自己「一臂之力」為血庫增添庫存，更叮嚀同仁要保持身體健康，年年捐血獻愛心。

群益一直以來都藉由自發性的公益活動為台灣出一份心力，除了長期舉辦的捐血活動外，也幫助許多偏鄉孩童得到更多資源可以發芽茁壯，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與民眾共同響應投入公益活動，讓愛傳出去。

群益金鼎證券總經理賈中道（右）率先挽袖捐血傳遞愛心，台灣血液基金會台北捐血中心主...
群益金鼎證券總經理賈中道（右）率先挽袖捐血傳遞愛心，台灣血液基金會台北捐血中心主任林敏昌（左）在旁也喊讚。 圖／群益金鼎證券提供
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群益捐血公益活動
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