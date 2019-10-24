群益捐血獻愛心 募集總袋數突破目標1,500創歷年新高
群益金融集團第12年舉辦「群起獻愛心 傳遞幸福公益」愛心捐血活動，從7月24日開跑至今，已完成19場次，血袋已突破目標1,500袋。
凡於活動現場捐血，群益即加贈信望愛智能發展中心精緻禮物，活動期間至群益金鼎證券臉書粉絲團完成指定任務，還有機會獲得Häagen-Dazs冰淇淋。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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每年暑假期間是用血高峰期，但因颱風與豪雨接踵而來，血庫經常缺血，群益金融集團持續12年不間斷，今年特別在夏季舉辦捐血活動，歷經多年堅持與努力，募集總捐血袋數逐年攀升。
群益金鼎證券總經理賈中道在群益捐血活動中貢獻自己「一臂之力」為血庫增添庫存，更叮嚀同仁要保持身體健康，年年捐血獻愛心。
群益一直以來都藉由自發性的公益活動為台灣出一份心力，除了長期舉辦的捐血活動外，也幫助許多偏鄉孩童得到更多資源可以發芽茁壯，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與民眾共同響應投入公益活動，讓愛傳出去。
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