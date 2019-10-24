國際油價登一個月高峰 原油ETF該這樣買賣進出
2019-10-24 10:59
經濟日報 記者林婉琪
／即時報導
美國原油庫存意外減少，國際油價升至一個月以來高點，在台股交易的原油ETF今（24）日同步狂漲，元大S&P原油正2（00672L）漲4.2%，早盤成交量破20萬，華頓S&P布蘭特正2漲4%，元大S&P石油漲2.5%。
因美國原油庫存意外減少，加上OPEC與盟國擬進一步減產，國際油價週三反彈至一個月高點，儘管市場對原油價格持樂觀態度，但Tyche Capital Advisors分析師指出，除非有原油供應鏈生產遭到中斷，否則第4季原油需求將如市場預期持續減弱。
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投信業者則表示，投資人進場承接須留兩大方向，一是中美貿易大戰發展，二是12月5日的OPEC產能會議，如果上述議題都朝正面發展，原油在淡季尾聲也會有機會正面表態；從近期國際油價表現來看， 上漲下跌都有一定程度支撐或壓力，投資人可以在近三個月的上下緣間，採短線波段操作。
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