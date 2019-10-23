新光音樂廳明開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴
2019-10-23 21:24
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
新光人壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」當中建置新光音樂廳，明天舉行開幕，包括新光銀行文教基金會董事長王豫元、知名樂評人焦元溥及新光金控旗下子公司相關人員出席。
新光人壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓三大區塊，除了可滿足食衣住行育樂醫等七大生活需求，更於A棟建置新光音樂廳，提供住戶藝文休閒場域，並回饋在地居民享有一同欣賞藝術的機會，帶著藝術走進社區，成為涵蓋「藝術與表演」功能的全齡生活園區。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
新光音樂廳設計經過專業的規格審核建造，更聘請專家施作聲學工程，確保聽眾享有完美的聆聽環境，更搭配樂器名品相互輝映，引進台灣首部、價值千萬元的史坦威新款鋼琴「STEINWAY D-274 SPIRIO r」供表演者演奏。
新光音樂廳邀請到享譽國際的知名鋼琴演奏家陳毓襄擔任藝術總監，最為人熟知的是她曾在全球矚目無年齡限制的「波哥雷里奇鋼琴大賽」中，以最年輕的參賽者身分贏得首獎，一躍成為世界樂壇盡知的鋼琴巨星。邀請陳毓襄鋼琴家擔任藝術總監，也是希望藉由其豐富的演奏經驗與專業的音樂素養，將新光音樂廳打造為最有溫度的演奏場館，激盪出更多的藝文火花。
留言