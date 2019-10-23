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新光音樂廳明開幕　引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-23 21:24聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

新光人壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」當中建置新光音樂廳，明天舉行開幕，包括新光銀行文教基金會董事長王豫元、知名樂評人焦元溥及新光金控旗下子公司相關人員出席。

新光人壽最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」，包括醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓三大區塊，除了可滿足食衣住行育樂醫等七大生活需求，更於A棟建置新光音樂廳，提供住戶藝文休閒場域，並回饋在地居民享有一同欣賞藝術的機會，帶著藝術走進社區，成為涵蓋「藝術與表演」功能的全齡生活園區。

新光音樂廳設計經過專業的規格審核建造，更聘請專家施作聲學工程，確保聽眾享有完美的聆聽環境，更搭配樂器名品相互輝映，引進台灣首部、價值千萬元的史坦威新款鋼琴「STEINWAY D-274 SPIRIO r」供表演者演奏。

新光音樂廳邀請到享譽國際的知名鋼琴演奏家陳毓襄擔任藝術總監，最為人熟知的是她曾在全球矚目無年齡限制的「波哥雷里奇鋼琴大賽」中，以最年輕的參賽者身分贏得首獎，一躍成為世界樂壇盡知的鋼琴巨星。邀請陳毓襄鋼琴家擔任藝術總監，也是希望藉由其豐富的演奏經驗與專業的音樂素養，將新光音樂廳打造為最有溫度的演奏場館，激盪出更多的藝文火花。

新光人壽新光金控
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