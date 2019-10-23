這家新創公司 獲台新、國發基金每股102元認購
2019-10-23 20:59
經濟日報 記者陳怡慈
／即時報導
台新金控子公司台新證券搶攻年輕族群，透過子公司台新證創投，協同國發基金，以每股102元，投資日本Finatext在台灣子公司富訊金融科技，創下國內券商參股社群投資公司首例。
據了解，台新證創投、國發基金，各自以新台幣300萬元，持股富訊金融科技7.5%股權，這也是富訊2016年10月成立以來，第二次辦理現增。
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熟悉此案人士指出，富訊金融科技最初由日本Finatext公司，以每股10元、出資300萬元成立，2017年6、7月間進行第一次增資，現任富訊金融科技董事長兼總經理蔡京翰以每股82元、全數認購300萬元。
如今富訊金融科技又獲台新證創投及國發基金，以每股102元進行認購，身價看漲。本次增資後，富訊的股本將從333萬3,340元增至約392萬元。
股權結構方面，本次增資後，日本Finatext公司的持股降至75%、蔡京翰個人持股降至10%、台新證創投持股7.5%、國發基金持股7.5%；台新證創投將在富訊的三席董事中取得一席董事。
台新證券董事長郭嘉宏表示，Finatext成立於2013年12月，總部位於日本東京，目前市值達358億日圓，曾獲東洋經濟遴選為改變日本的新創代表。
Finatext於2018年取得日本純網路券商執照，透過社交投資App創造學習與交流投資經驗的平台，成功帶動日本手機世代年輕人的投資風氣。台灣投資市場高齡化趨勢與日本相當類似，藉由Finatext在日本研發的技術與成功經驗相信可為台灣的金融創新注入活水。
消息人士指出，台新證透過創投子公司投資富訊，主要看重富訊的母公司Finatext在日本成功的導客經驗，希望透果簡單、易懂的平台，結合民生議題，讓新手、老手學習成長，提升功力。
台新證與富訊11月5日也將共同發表一款App，未來還將推出虛擬交易所，讓沒投資經驗的年輕人在實戰前有練習的機會。
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