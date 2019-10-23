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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

全台僅908位特許財務規畫師 錠嵂保經占10.68%

2019-10-23 17:27經濟日報 記者葉憶如／即時報導

9月份結束的「FChFP特許財務規畫師」國際證照考試，錄取名單正式出爐，累積共有337人取得證照，其中錠嵂保經就佔了97個名額，是整體合格人數的29%，成為本次取得FChFP特許財務規劃師證照人數最多的公司。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，錠嵂保經在培訓同仁方面從來不手軟，也因扎實多元的教育訓練，成為唯一連續八屆保險卓越獎－人才培訓卓越獎得主。台灣保險市場不斷的變動，繼上一波失能險改版引發的熱銷潮，金管會17日時透露，明年壽險的責任準備金利率將調降，將會造成壽險業的提存金額和壓力變高，連帶的保費很可能會上漲。隨著老年化時代的來臨以及保險巿場的巨烈變化，為了能讓業務同仁與時俱進，錠嵂規畫相關配套，鼓勵同仁參與特許財務規劃師課程，以錠嵂強調的「挑、專、精」特質，透過課程的培訓，讓參訓的業務同仁從協助家庭補足保障缺口，擴展到檢視家庭財務缺口，並提供適當的建議與工具，協助建立全方位的家庭財務及保障防護網，讓保險從業人員的專業度更深更廣，從財富管理談人生風險規劃，成為中產階級的財務規劃師。

錠嵂保經南二營業處經理方靈裕，原本是一間養護機構的負責人，因看多了病患及家屬為了安養費發愁的樣子，決定加入保險經紀人行業，讓周遭的人不會因為風險來臨，而拖垮家計。方靈裕表示，實務上有些客戶因爲資產過高造成負債比率也過高，但手上現金卻不足以承擔，最後就會因而資金週轉不靈而造成骨牌效應引發財務危機，以往保險業務員係藉由保險商品，解決一部分財務規畫問題，但無法給予全面性的家庭財務建議，現在透過特許財務規畫師的培訓，當客戶在面對人生各階段不同的財務需求時，我們能站在客觀的立場提供整體的規劃，並透過各項財務決策來管理風險。

錠嵂保經表示，全台目前共有三十八萬的保險從業人員，但取得「FChFP特許財務規畫師」的人僅有908人，面對台灣保險業商品不斷的變動、金融科技的的進步，保險業務員的未來，不能再侷限傳統保障規劃，而應該是朝能為客戶提供全方位的家庭保障建議前進，錠嵂很早就看到這樣的趨勢，因此除了持續發展公司金融科技的資訊應用，也積極培養業務同仁專業廣度，為保戶提供更全面的未來保障。

保險壽險業金融科技
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