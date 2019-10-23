親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

用手機為手機投保 台新銀推行動保方案

2019-10-23 17:00經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

對現代人而言，手機的價值已不僅止於通訊，所以智慧型手機每年推陳出新，且高規款要價不斐，但不少消費者仍是換新機不手軟，特別是隨著行動支付和數位帳戶迅速普及，手機更是逐漸取代實體錢包的功能。

對於如此重要的隨身物品，不少民眾會想要為手機投保，以避免意外失竊或遭搶可能發生的損失。目前市面上已有許多保險計畫，提供與手機可能涉及各項風險轉嫁方案，以台新Richart數位銀行而言，為提供數位族群便利性，客戶可透過Richart APP連結到泰安產物保險，在保險公司的網頁辦理線上投保，24小時線上不打烊，由台新進行代收付服務。

泰安產物保險為數位族群打造的「行動保方案」，保障範圍涵蓋錢包、重要證件，以及如手機、筆記型電腦、照相機等貴重3C；民眾前往治安較差的國家旅遊時，常擔心遭遇扒手或搶劫造成財物損失，除了出國前申辦旅平險外，現在也可透過「行動保方案」多一層保障。

「行動保方案」也包含個人資料遭盜用損失保險，對於常使用網路消費的族群來說，是相當實用的險種；年繳保費新台幣102，民眾花小錢也能享有大保障。

智慧型手機保險台新
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

統一集團「愛．Sharing」11月15日點燈

2019-10-23 14:19

沒百貨聯名卡 跨店刷滿額也有回饋金

2019-10-23 14:02

周年慶血拚 三大撇步讓你賺更多回饋

2019-10-23 14:01

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

駁保費明年漲價 顧立雄：不是買青菜蘿蔔而是看承諾

2019-10-23 12:06

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

財長籲政院挺輸銀增資

2019-10-23 00:12

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

官員回應IMF示警 購債風險已做好因應

2019-10-23 00:09

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

華票總部搬遷問題 王道銀、寶佳各有盤算

2019-10-22 23:45

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

外商銀行清理門戶 帳戶久未使用將關閉

2019-10-22 14:36

MOSFET拉貨力道撐住 本季不淡

2019-10-22 14:36

中華保險服務協會 研討資安與轉型

2019-10-22 14:31

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

CPU缺貨漸緩解、旺季加持 MOSFET廠Q4營運看旺

2019-10-22 12:20

阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

2019-10-22 11:29

債券基金搶手 Q4投資重點

2019-10-19 23:33

投資等級債 可增加比重

2019-10-19 23:28
看更多

熱門文章

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30

300萬戶屋主受惠！金管會：住宅險明年「加量不加價」

2019-10-22 20:10

遭公平會裁罰提告 凱擘4100萬元免罰確定

2019-10-23 00:57

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

凱擘勝訴…法院給了NCC一巴掌

2019-10-22 23:45

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

納智捷新休旅車85.8萬起跳

2019-10-22 23:19

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

遭公平會裁罰提告 凱擘4,100萬元免罰確定

2019-10-23 00:01

蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

生醫毛利高 科技業搶進

2019-10-22 23:21

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

仁寶攜手高醫 建南部首間細胞治療中心

2019-10-22 23:19

名家觀點／當心美中科技戰的震波

2019-10-23 00:54

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

畢業季過了…青年失業率仍高

2019-10-23 00:44

小米強推5G手機 聯發科明年重拾中國市占率

2019-10-23 11:13

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

製造業景氣回溫 IEK：2020年產值年增1.28%

2019-10-22 21:48

影╱地價稅11月開徵 今年新增刷臉及指紋綁定查繳稅

2019-10-23 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top