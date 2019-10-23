用手機為手機投保 台新銀推行動保方案
2019-10-23 17:00
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
對現代人而言，手機的價值已不僅止於通訊，所以智慧型手機每年推陳出新，且高規款要價不斐，但不少消費者仍是換新機不手軟，特別是隨著行動支付和數位帳戶迅速普及，手機更是逐漸取代實體錢包的功能。
對於如此重要的隨身物品，不少民眾會想要為手機投保，以避免意外失竊或遭搶可能發生的損失。目前市面上已有許多保險計畫，提供與手機可能涉及各項風險轉嫁方案，以台新Richart數位銀行而言，為提供數位族群便利性，客戶可透過Richart APP連結到泰安產物保險，在保險公司的網頁辦理線上投保，24小時線上不打烊，由台新進行代收付服務。
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泰安產物保險為數位族群打造的「行動保方案」，保障範圍涵蓋錢包、重要證件，以及如手機、筆記型電腦、照相機等貴重3C；民眾前往治安較差的國家旅遊時，常擔心遭遇扒手或搶劫造成財物損失，除了出國前申辦旅平險外，現在也可透過「行動保方案」多一層保障。
「行動保方案」也包含個人資料遭盜用損失保險，對於常使用網路消費的族群來說，是相當實用的險種；年繳保費新台幣102，民眾花小錢也能享有大保障。
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