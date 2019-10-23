五大銀行新增房貸利率1.615% 跌至歷史新低
2019-10-23 16:43
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
中央銀行今（23）日公布五大銀行新承做房貸金額與利率，其中，9月新增購屋貸款利率較8月下跌0.009個百分點，為1.615%，滑落至歷史新低紀錄；央行官員指出，銀行積極從事購屋貸款，為爭取優質客戶，紛紛推出利率優惠房貸專案，使房貸利率下滑。
央行利率連13凍，新增房貸利率卻持續跌落谷底，銀行主管認為，房貸業務競爭激烈，銀行為網羅菁英客戶，積極推出優惠利率專案搶市，加上目前房貸戶是以自住需求為主，風險較低，這也讓銀行願意給予較低的貸款利率。
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央行今日公布台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行新承做房貸，9月新增房貸金額為457.02億元，月增73.16億元，為兩個月高點，央行官員說，增加的主因為反映六都買賣移轉棟數的成長，房貸利率則是在銀行積極爭取優質客戶下，滑落至歷史新低水準。
五大銀行新承做房貸市占率約四成，新增房貸金額與利率被視為房市景氣風向球。
對於央行並未調整利率，房貸利率卻提前破底，央行官員解釋，「現在房貸利率差不多都在1.6%左右，只有小數點的差異，各家利率差異不會很大，且以自住占比為重，目前公教人員專案利率為1.56%，其他銀行也比照辦理。」
根據聯徵中心統計，8月房貸餘額自住占比高達87.5%。
對於銀行是否有殺價競爭情況？央行官員認為，房貸本身有擔保品，銀行也有風險控管，目前是針對優質客戶積極爭取房貸業務，且貸款利率不會差別太多。
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