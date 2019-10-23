穆迪：兩因素將削弱台灣銀行業獲利能力

2019-10-23 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



針對台灣銀行體系展望，國際信評機構穆迪今（23）日發布報告指出，台灣銀行業未來前景偏穩定，中小企業與海外放貸，將會是台灣銀行業主要的動能，但也會增加銀行業的放款風險。除此之外，利差低、純網銀加入，可能會削弱銀行業的獲利能力。

接受穆迪評等的台灣銀行，包括：台銀、中信銀、兆豐銀、土銀、國泰世華銀、第一銀行、北富銀、華南銀、玉山銀、彰化銀、星展（台灣）等11家銀行，上述11家銀行未來展望都是穩定。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

穆迪公司副總裁Sonny Hsu表示，儘管台灣出口疲弱導致經濟成長放緩，但內需將保持穩定成長，足以讓銀行放貸成長，其中中小企業與海外放款，將會是主要的動能。

不過，穆迪分析師Winnie Tang指出，美國聯準會（Fed）降息，將降低台灣銀行業外幣計價貸款的收益率，而國內貸款利差小，現在又有3家純網銀加入，台灣銀行業競爭越來越大，壓力也隨之增加，可能會削弱銀行也得獲利動能。

雖然中小企業與海外放款，會增加銀行業的資產風險，但台灣銀行業保守的放貸標準以及不斷提高備抵呆帳，為未來的潛在損失，提供強大的緩衝。

除此，台灣政府將持續大力支持銀行業，若需要，台灣政府也擁有足夠的財政能力，支持銀行。