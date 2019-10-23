滙豐現金回饋卡 獲《亞洲銀行家》台灣最佳信用卡大獎
滙豐(台灣)商業銀行近期得獎連連，繼上周榮獲2019財訊金融獎頒發「消費者品牌金融獎 – 最佳外商形象優質獎」，旗下發行之「滙豐現金回饋御璽卡」今(23)日勇奪國際權威財經機構《亞洲銀行家(The Asian Banker)》雜誌頒發2019年度「臺灣最佳信用卡產品」大獎殊榮，肯定滙豐在台灣對個人金融業務的深耕與用心，持續開發以客戶需求為中心的優質產品與服務，並持續創新客戶數位體驗的成果。
滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示：「台灣信用卡流通卡數近4千6百萬張，是全球信用卡業務競爭最激烈的市場之一。滙豐現金回饋卡能從中脫穎而出獲得大獎，代表著客戶給我們最珍貴的肯定，也證明我們開發的產品符合客戶的需求。」
葉清玉進一步指出：「在滙豐現金回饋卡剛推出時，我們就致力於開發一張回饋不限門檻與通路，讓客戶可以集中刷卡、一卡走天下的信用卡。透過聆聽客戶需求與回饋，我們持續提升卡片權益， 讓卡友自己掌控要將回饋金用於折抵帳單或兌換航空哩程；並加速數位平台的創新，讓客戶使用不同裝置線上辦卡、審視帳單、繳費至兌換回饋金都擁有更好的體驗。」
滙豐現金回饋卡自2016年中推出後廣受消費者歡迎，主打不限通路、次數、金額、地點，或日期，刷卡皆可享國內消費1.22%、國外消費2.22%的現金回饋，且回饋金終身有效，讓卡友無需比較琳瑯滿目的權益限制，在日常消費只需一張信用卡即可滿足。
滙豐持續關心卡友需求，今年兩度升級滙豐現金回饋卡權益，協助卡友能將刷卡消費獲得的回饋金作最有效、彈性且符合自身需求的利用。其中1月初開放卡友能將回饋金累積，以「1元 = 2哩」兌換三大航空聯盟哩程、67家航空獎勵機票；8月進一步與四大熱門電商結盟，讓卡友可將回饋金靈活兌換Yahoo奇摩、PChome 、Rakuten台灣樂天市場以及ezTravel易遊網會員購物金，2020年6月30日前可享兌換最高加碼20%的優惠，持續放大卡友消費回饋。
為搭配滙豐現金回饋卡的權益升級，滙豐台灣亦持續開發相應的數位創新體驗，全新「卡友回饋轉換平台」亦在今年1 月上線，滙豐現金回饋卡卡友可簡單登入平台，彈性轉換回饋金的使用方式，讓客戶無論使用任何裝置都能隨時隨地靈活兌換回饋。
為慶祝滙豐現金回饋卡榮獲大獎，即日起至2019年12月31日內，新戶線上完成信用卡申請，並勾選接收電子帳單，核卡後 30 天內任刷一筆享 100 元刷卡金。更多滙豐現金回饋卡詳情與相關注意事項，請查詢滙豐官網http://www.hsbc.com.tw。
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