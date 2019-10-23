企業也要反貪腐 勤業眾信三招教戰

2019-10-23 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



針對公司治理下的反貪腐議題，勤業眾信聯合會計師事務所今（23）日發布新聞稿指出三大重點，包括應建構完善的「吹哨者制度」，以及對商業夥伴的盡職調查、多方面賄賂風險評估。

勤業眾信風險管理公司副總經理劉婉蓉指出，由於貪腐犯罪有損民眾對政府的信賴程度，並影響行政效能與造成經濟損失，因此企業於邁向資本市場的過程中，應加強企業舞弊偵防及內部控制管理認知。

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劉婉蓉表示，國際各大反貪反賄法案已逐步形成，在2018年世界各國「清廉印象指數」結果，台灣位於全球排名第 31 名，四年來表現穩定停滯在29名至31名間，需加強「企業誠信、機關廉潔評估、強化法人透明化」三大發展方向。

劉婉蓉表示，企業可參考法務部廉政署及台灣透明組織所提建議，持續推動與強化企業誠信原則，以降低貪腐對企業的影響、防杜官商不當勾結、建構完善的「吹哨者制度」。

劉婉蓉表示，企業應要求商業夥伴提供賄賂防治承諾，依據對商業夥伴的盡職調查結果，採取適當措施，必要時應終止合作關係；針對交易、專案、活動、員工雇用流程等，應進行賄賂風險評估，以完善公司治理反貪腐機制、優化企業體質、邁向永續發展。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，永續經營是企業成功的關鍵。企業永續經營需要的支援力量很多，除了資本、人才、市場外，良好的公司治理也是不可或缺的。