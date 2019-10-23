一銀iLEO數位帳戶 推薦好友成功獲100元商品卡

2019-10-23 14:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



為鼓勵既有數位帳戶客戶推薦數位帳戶給更多親朋好友，第一銀行舉辦「粉獅拉小獅 推薦拿好禮」MGM（Member Get Member）行銷活動，即日起至12月底止，只要透過iLEO APP推薦拿好禮專區，分享個人專屬推薦連結給親友，首次完成開戶並成功登入iLEO APP，推薦人及被推薦人雙方可各獲得統一超商虛擬商品卡100元。

近年來數位金融崛起，許多銀行陸續推出數位帳戶服務，其中主打的優惠儲蓄利率及免費跨提轉優惠尤其吸睛，第一銀行配合120周年行慶，推出「iLEO數位帳戶」，客戶只要下載iLEO App，5分鐘內可完成開戶申請，該帳戶享每年共免費跨轉120次、跨提60次，以及新台幣12萬元內1.2%高利活存等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！