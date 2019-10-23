一銀iLEO數位帳戶 推薦好友成功獲100元商品卡
2019-10-23 14:15
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
為鼓勵既有數位帳戶客戶推薦數位帳戶給更多親朋好友，第一銀行舉辦「粉獅拉小獅 推薦拿好禮」MGM（Member Get Member）行銷活動，即日起至12月底止，只要透過iLEO APP推薦拿好禮專區，分享個人專屬推薦連結給親友，首次完成開戶並成功登入iLEO APP，推薦人及被推薦人雙方可各獲得統一超商虛擬商品卡100元。
近年來數位金融崛起，許多銀行陸續推出數位帳戶服務，其中主打的優惠儲蓄利率及免費跨提轉優惠尤其吸睛，第一銀行配合120周年行慶，推出「iLEO數位帳戶」，客戶只要下載iLEO App，5分鐘內可完成開戶申請，該帳戶享每年共免費跨轉120次、跨提60次，以及新台幣12萬元內1.2%高利活存等。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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相較市場上許多的外幣定存專案參與門檻約1000美元，iLEO數位帳戶外幣定存專案僅需100美元即可承作，進入門檻相對低，年輕人可以用小錢開始慢慢培養儲蓄及投資的習慣。
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