親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

一銀iLEO數位帳戶 推薦好友成功獲100元商品卡

2019-10-23 14:15經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

為鼓勵既有數位帳戶客戶推薦數位帳戶給更多親朋好友，第一銀行舉辦「粉獅拉小獅 推薦拿好禮」MGM（Member Get Member）行銷活動，即日起至12月底止，只要透過iLEO APP推薦拿好禮專區，分享個人專屬推薦連結給親友，首次完成開戶並成功登入iLEO APP，推薦人及被推薦人雙方可各獲得統一超商虛擬商品卡100元。

近年來數位金融崛起，許多銀行陸續推出數位帳戶服務，其中主打的優惠儲蓄利率及免費跨提轉優惠尤其吸睛，第一銀行配合120周年行慶，推出「iLEO數位帳戶」，客戶只要下載iLEO App，5分鐘內可完成開戶申請，該帳戶享每年共免費跨轉120次、跨提60次，以及新台幣12萬元內1.2%高利活存等。

相較市場上許多的外幣定存專案參與門檻約1000美元，iLEO數位帳戶外幣定存專案僅需100美元即可承作，進入門檻相對低，年輕人可以用小錢開始慢慢培養儲蓄及投資的習慣。

第一銀行舉辦粉獅拉小獅推薦拿好禮活動，鼓勵客戶多推薦親朋好友加入。圖/第一銀行提...
第一銀行舉辦粉獅拉小獅推薦拿好禮活動，鼓勵客戶多推薦親朋好友加入。圖/第一銀行提供
分享

數位帳戶第一銀行定存
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

滙豐現金回饋卡 獲《亞洲銀行家》台灣最佳信用卡大獎

2019-10-23 15:25

統一集團「愛．Sharing」11月15日點燈

2019-10-23 14:19

沒百貨聯名卡 跨店刷滿額也有回饋金

2019-10-23 14:02

周年慶血拚 三大撇步讓你賺更多回饋

2019-10-23 14:01

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

駁保費明年漲價 顧立雄：不是買青菜蘿蔔而是看承諾

2019-10-23 12:06

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

財長籲政院挺輸銀增資

2019-10-23 00:12

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

官員回應IMF示警 購債風險已做好因應

2019-10-23 00:09

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

華票總部搬遷問題 王道銀、寶佳各有盤算

2019-10-22 23:45

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

外商銀行清理門戶 帳戶久未使用將關閉

2019-10-22 14:36

MOSFET拉貨力道撐住 本季不淡

2019-10-22 14:36

中華保險服務協會 研討資安與轉型

2019-10-22 14:31

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

CPU缺貨漸緩解、旺季加持 MOSFET廠Q4營運看旺

2019-10-22 12:20

阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

2019-10-22 11:29

迎接開放銀行時代 國泰世華銀已開發18支開放API可介接

2019-10-22 11:02

債券基金搶手 Q4投資重點

2019-10-19 23:33

投資等級債 可增加比重

2019-10-19 23:28
看更多

熱門文章

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30

300萬戶屋主受惠！金管會：住宅險明年「加量不加價」

2019-10-22 20:10

遭公平會裁罰提告 凱擘4100萬元免罰確定

2019-10-23 00:57

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

凱擘勝訴…法院給了NCC一巴掌

2019-10-22 23:45

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

納智捷新休旅車85.8萬起跳

2019-10-22 23:19

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32

遭公平會裁罰提告 凱擘4,100萬元免罰確定

2019-10-23 00:01

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

生醫毛利高 科技業搶進

2019-10-22 23:21

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

仁寶攜手高醫 建南部首間細胞治療中心

2019-10-22 23:19

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

名家觀點／當心美中科技戰的震波

2019-10-23 00:54

畢業季過了…青年失業率仍高

2019-10-23 00:44

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

小米強推5G手機 聯發科明年重拾中國市占率

2019-10-23 11:13

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

製造業景氣回溫 IEK：2020年產值年增1.28%

2019-10-22 21:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top