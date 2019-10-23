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天空中的神奇紫光 台銀推出史帝夫STEVE銀幣

2019-10-23 13:31經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台灣銀行自2019年10月23日起，於台灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行（簡易型分行除外）及文物館，銷售「加拿大天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣」，每枚售價新台幣2,982元。

天空奇觀史帝夫（STEVE）是夜間罕見又令人讚嘆的奇景，它以神秘紫光呈現，經常伴隨著新奇的綠光，2016年加拿大極光的追逐者提請科學界注意這天文奇景與次極光離子漂移有關，並將此神秘紫光命名為「Strong Thermal Emission Velocity Enhacement」，意旨速度增強的強烈發射現象，揭開「史蒂夫」字首簡稱STEVE的神秘面紗。

加拿大皇家造幣局推出以天空奇觀為主題的一系列銀幣，共計三枚，台銀繼8月7日推出第一枚火焰彩虹精鑄銀幣之後，即日起推出第二枚為「天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣」，銀幣主題面有一道薄薄的光線穿過夜空，像是通往天空的紫色通道，伴隨著綠光與精雕細琢的湖畔營地互相輝映，幣面下方鐫刻CANADA 2019，銀幣正面刻劃英國女王伊莉莎白二世側面肖像、面額加幣20 DOLLARS。

銀幣以精鑄工法鑄造，重量31.39公克及含銀千分之999.9，全球限量5000枚。幣面呈現色彩鮮豔及稀有的史帝夫（STEVE）天文奇景，在任何光線下可欣賞銀幣的藝術性，另隨銀幣附贈一隻黑光手電筒，經由黑光的照射下，更顯現出史帝夫（STEVE）生動閃耀的特殊效果。

天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣 圖／台灣銀行提供
天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣 圖／台灣銀行提供
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天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣。圖／台灣銀行提供
天空奇觀-史帝夫（STEVE）精鑄銀幣。圖／台灣銀行提供
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加拿大極光台灣銀行
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