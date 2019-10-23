明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



保險局預計11月將公布明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率，但今天財委會上調降幅度提前曝光，預計新台幣、美元、人民幣保單責任準備金利率將調降1碼，10年期以上澳幣保單將調降2碼。外傳明年儲蓄險保費會漲30%？金管會主委顧立雄也說，預估調降1碼後保費調高2%到3%，並不認為會如同外界傳的這麼多。

顧立雄表示，保險公司每年保費增加幅度都在2兆多，現在之所以調降責任準備金利率，是因為各幣別公債市場殖利率都較去年下降，因此責任準備金利率在新台幣跟美元都較去年調降一碼，大家也都同意要調降。

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據保險局的規劃，明年新台幣、美元、人民幣保單責任準備金都將調降1碼、10年期以上的澳幣保單預計調降最多達2碼。保單責任準備金利率越低，壽險公司提存壓力會越大，明年保費將上漲。

但加上因明年保險局將針對儲蓄險保單設定死亡保障門檻，市場傳出明年儲蓄險保單保費將漲30%。顧立雄則表示，調降1碼預估保費約漲2%到3%，沒有外傳的30%這麼多。

死亡門檻訂定後是否擔心發生保費懸崖？顧立雄表示，美國、大陸都有實施死亡保障成分，也都沒有看到保費懸崖發生。儲蓄險絕對不會消失，但保障成分也要拉高，保險本質還是在保障，儲蓄險有一定保障成分還是有其必要，保險重點還是在保障而不是理財。