駁保費明年漲價 顧立雄：不是買青菜蘿蔔而是看承諾

2019-10-23 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄上午在立法院財政委員會備詢前受訪，對於股市攀高峰表示，台股走在對的道路上，就是好的基本面，基本面好就有支撐。記者黃義書／攝影 分享 facebook 立委王榮璋、林德福、陳賴素美等今（23）早紛紛在立法院詢問，金管會不熱見大賣儲蓄險，祭出降溫措施，加上明年準備金利率調降保費上漲、拉高死亡保障門檻等，市場預期明年儲蓄險漲幅不小。是否衝擊明年保險公司明年銷售，如何維護保戶信心降低市場衝擊？

顧立雄回答，他接金管會主委後從監理立場看壽險業狀況，還有昨日IMF也已經示警匯率與存續期錯配的風險，他認為大家要好好看待這個事情，保險公司不要成為吸金大賽，保險公司賣的是一個安心的保障與至少10年、20年與30年的長期承諾，不是像在市場上買青菜、蘿蔔，現在看保費是變賈了，但重點不是價格貴不貴，而是看安心承諾能不能做到的問題才比較重要，金管會在監理上要幫保戶看好其資本是否充實。

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至於調降準備金利率，明年保費上漲會不會影響保險公司銷售？顧立雄表示，每次說調低準備率新契約保單銷售就會下降，但還是照賣。儲蓄險一定不會消失，保險重點是賣保障不是理財，保障的比例還是要提高。

立委問顧立雄，以他個人也有買儲蓄險的經驗，未來會不會改變個人資產配置？顧立雄回答，保險公司還是可賣儲蓄險，只是要保障跟儲蓄兼備，這樣還是會有人來買的。美國同樣有這樣的提高保障比例的要求，也沒有出現保費懸崖的狀況。