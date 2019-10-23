300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管
立委郭正亮今早在立法院財委會質詢，有一種「類保險」商品迅速成長，將成為金融業的大黑洞。即是生前契約，雖然是依殯葬條例列管，但只有要求75%資金強制信託、25%資金可自由運用。但現在公開強制信託的部份只有132億元，25%約40多億元左右，但郭正亮認為這有「嚴重漏報」的情況，市場規模應該超過300億元。
他舉例龍巖、國寶因為資金沒有列管，內政部又不管，等於是放生，到處去投資股票、搶別人公司的經營權。
郭正亮表示，今年9月台灣人壽公開表示說台灣面臨高齡少子化，生前契約一定會成為主流，現在覆蓋率只有5%，相較日本覆蓋率40%與歐美70%以上 ，將來成長可能性很高。
郭正亮表示，國內已有高達530萬座納骨塔，沒有使用還在陸續賣，但是沒有納管保險法，所有對保險業的規範它都不適用，提存保證金到國庫或是成立安定基金，它都不用，然後保險業不能兼營不能其他業務，他都可以，因此殯葬業變成很多公司大股東，投資有價證券都超過10%，甚至還有到40%，結合外面的人去搶公司經營權通通都可以，這變成類保險商品的大黑洞，金管會當初立法時沒有管，現在成長太快了，光自由運用的25%就搞成這樣。
立委郭正亮問顧立雄生前契約是不是類保險？顧立雄回答表示，法律人聽到「類」這個字就是定義可以很廣。
人的死亡是一定會發生，時間上不可預期，但是殯葬業者收了之後也是長期的承諾，有些特徵像保險，有些則不是。
郭正亮問，難道不怕這些公司惡意倒閉嗎？顧立雄表示，所以75%強制信託有其必要性。
郭正亮也質疑，國寶集團炒作股票案一審已過，這些炒股的錢都是從賣生前契約而來，保險業不可做這樣的事，但殯藏業可以，而且實收資本額只要3,000萬元就可成立，就可以賣生前契約，市場規模不斷成長，負責人還可以不斷去搶別人的經營權，股票質押六七成以上，借錢去搶公司，造成的金融風險與市場動盪，金管會都不管嗎？
他質疑，若是保險業，早就被強制監管了。
郭立亮問顧立雄做為有企圖心的金管會主委，面對成長如此快的金融商品，是否會造成未來的困擾？願不願意來管。顧立雄回應表示，如果說日本覆蓋率高達40%，比我國的覆蓋率更高，代表資金更大規模，那應該可以借鏡日本相關管理的做法來做。不過目前殯葬業是歸內政部管轄的範圍。
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