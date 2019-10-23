立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



保險局明年確定調降責任準備金利率，同時將訂定死亡保障門檻，明年儲蓄險保費將大漲。 本報系資料庫 分享 facebook 保險局明年確定調降責任準備金利率，同時將訂定死亡保障門檻，明年儲蓄險保費將大漲。今立委爆料指新光人壽在廣告文宣上以「晚了就買不到」為口號來銷售儲蓄險，金管會主委顧立雄說出重話：「這我非常不以為然！」將會來研究新壽這樣有沒有構成不當招攬行為。

今天立法院財委會上，立委王榮璋指出，明年儲蓄險保費恐大漲，實際上就有保險公司鼓勵大家趁今年趕快買，有保險公司在網路上也直接這樣宣稱「還在猶豫嗎？買起來！晚了你就買不到了！新光人壽...」，對保險公司這樣銷售金管會有何看法？

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顧立雄表示：「我是非常不以為然！」他說，保險業務員、保戶都要去理解，現在這樣低利率時代，保險公司承諾3%到4%利率，保費年年成長，保險公司都要努力調整財務結構跟品質，而不是用這樣方式一直銷售新契約保單。

王榮璋問說：「這樣銷售手法要不要請壽險公司到金管會喝咖啡？」顧立雄說：「我們要來研究看看，看有沒有構成不當招攬。」

顧立雄也強調，所有保險公司都要好好看待這件事，「保險公司不要輪到吸金大賽」，保險長期承諾是十年、二十年，不是像去菜市場買青菜、蘿蔔這麼簡單，保險公司商品結構應調整，多賣保障型商品，而不要賣太多純儲蓄險，就算是儲蓄險也一定要含有保障成分，回歸到保險保障的本質。