用手機為手機投保 台新Richart推便利服務

2019-10-23 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北即時報導



台新銀行23日表示，為提供數位族群便利，提供客戶可透過Richart App連結到泰安產物保險，在保險公司的網頁辦理線上投保，24小時線上不打烊，由台新進行代收付服務，非常便利。

Richart是台新銀行的數位帳戶品牌名稱，也是國內目前市占率第一大的數位帳戶。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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對現代人而言，手機的價值已不僅止於通訊，所以智慧型手機每年推陳出新，且高規款要價不斐，但不少消費者仍是換新機不手軟，特別是隨著行動支付和數位帳戶迅速普及，手機更是逐漸取代實體錢包的功能；對於如此重要的隨身物品，不少民眾會想要為手機投保，以避免意外失竊或遭搶可能發生的損失。目前市面上已有許多保險計畫，提供與手機可能涉及各項風險轉嫁方案。

泰安產物保險為數位族群打造的行動保方案，保障範圍涵蓋錢包、重要證件，以及如手機、筆記型電腦、照相機等貴重3C；民眾前往治安較差的國家旅遊時，常擔心遭遇扒手或搶劫造成財物損失。

除了出國前申辦旅平險外，現在也可透過行動保方案，多一層保障。行動保方案包含個人資料遭盜用損失保險，對於常使用網路消費的族群來說，是相當實用的險種；年繳保費僅需102元，民眾花小錢就能享有大保障。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart瞭解數位族群的需求，以用戶使用體驗為中心設計金融服務。

以旅遊平安險來說，客戶可在Richart App內選擇台新銀行網路投保「e指Fun心保專區」，或選擇連結到合作保險公司的網頁，進行24小時線上投保。

投保過程迅速、便利、透明，最晚在出國二小時前皆可線上投保，對忙碌的上班族是一大福音，不用再擔心臨時找不到業務人員處理。

除了針對個人財物的行動保方案和旅平險外，還有壽險、汽/機車險等險種，民眾可以容易的找到符合自身需求及預算的保險方案。