親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

新壽人才培育再進階 海外交流打造新視野

2019-10-23 11:15經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽今（23）日指出，其致力培育全方位金融管理人才，於2016起開辦新光大學，並與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，連續三年舉辦領導梯隊新加坡海外研習團，今年再進階於9月首度派員參與該學院之中高階經理人公開研習班，全程以英語研習，與來自英國、美國、新加坡、日本、泰國、斯里蘭卡及汶萊等全球各地菁英交流，提升全球營運的知識與視野，為開拓未來的國際市場做準備。

本次中高階經理人公開研習班，以「未來思考策略、洞悉趨勢」為課程設計主軸，內容含括新加坡決策、未來思考策略、領導力與執行力案例分析、企業願景領導與卓越領導力等，透過與來自各國不同背景與產業的學員分組討論、激盪與思辯，打破過往的自身經驗，重新建立新思維與視野。

隨著AI時代的來臨，新光人壽認為，未來人才最需要的能力就是跨領域的能力，也就是π型人才，不僅需具備兩種專長做支撐，更重要的還應具有整合的能力，發揮一加一大於二的效果。

本次獲選派訓的學員，涵蓋金控、人壽、銀行、證券、保全及醫院等中高階經理人，以期望每位學員除了在海外與各國菁英交流後，回台更能彼此學習，發揮橫向連結能力，善用資源整合，建立領導共識，為新光創造最大的經營綜效。

新光人壽吳欣盈副總經理強調，人才是企業於全球競爭中勝出的關鍵，唯有持續投入培育資源，才能穩固經營優勢。

未來，新光大學將根據時代趨勢，組織策略需求，持續與新加坡國立大學合作開辦豐富學習的旅程，培養全球與數位化時代的新世代人才，為企業創造競爭優勢，並提供客戶優質、完善、貼心的商品與服務，為客戶打造美好人生。

新光大學「領導梯隊新加坡海外研習營」學員與全球各地菁英交流，共同參與新加坡國立大...
新光大學「領導梯隊新加坡海外研習營」學員與全球各地菁英交流，共同參與新加坡國立大學李光耀公共政策學院2019年Futures Thinking and Scenario Planning 課程。 圖／新光人壽提供
分享

新加坡新光人壽公共政策
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

駁保費明年漲價 顧立雄：不是買青菜蘿蔔而是看承諾

2019-10-23 12:06

明年台外幣保費雙漲 責任準備金利率調降提前曝光

2019-10-23 12:25

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

颱風洪水納補償…住宅火險 明年加量不加價

2019-10-23 01:01

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

財管新政策 要兼顧投信業

2019-10-23 00:12

財長籲政院挺輸銀增資

2019-10-23 00:12

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

官員回應IMF示警 購債風險已做好因應

2019-10-23 00:09

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

住宅火險 加量不加價

2019-10-23 00:04

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46

華票總部搬遷問題 王道銀、寶佳各有盤算

2019-10-22 23:45

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

外商銀行清理門戶 帳戶久未使用將關閉

2019-10-22 14:36

MOSFET拉貨力道撐住 本季不淡

2019-10-22 14:36

中華保險服務協會 研討資安與轉型

2019-10-22 14:31

來到0.2848元...日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

2019-10-22 13:02

CPU缺貨漸緩解、旺季加持 MOSFET廠Q4營運看旺

2019-10-22 12:20

阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

2019-10-22 11:29

迎接開放銀行時代 國泰世華銀已開發18支開放API可介接

2019-10-22 11:02

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

采旺興業及來特投資98億元聯貸案 台企銀主辦

2019-10-22 08:18

債券基金搶手 Q4投資重點

2019-10-19 23:33

投資等級債 可增加比重

2019-10-19 23:28
看更多

熱門文章

帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05

全台首例！中信區塊鏈信用狀交易開通

2019-10-23 00:07

光碟機限制價格案 廣明光電判賠惠普1.76億美元

2019-10-23 07:42

保險業愛買美債 IMF示警

2019-10-23 00:41

鴻海印度製造 再跨大步

2019-10-23 00:33

IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06

300萬戶屋主受惠！金管會：住宅險明年「加量不加價」

2019-10-22 20:10

公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30

遭公平會裁罰提告 凱擘4100萬元免罰確定

2019-10-23 00:57

金控資產逾兆 須增專業董事

2019-10-23 00:14

日超商不再24小時營業 台灣業者不跟進

2019-10-22 18:39

工研院攜手新竹市府 自駕車南寮首航

2019-10-22 14:33

颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40

決戰智販機！久攻不下的四大超商，卡關什麼難題？

2019-10-22 15:47

台商第四波大遷徙／南進挑戰大 在地化經營才能活

2019-10-23 00:48

鴻海印度廠 iPhone XR出貨

2019-10-22 14:36

接軌IFRS 17 保險業長線迎三多

2019-10-23 00:10

立委爆新壽用「晚了就買不到」賣儲蓄險 金管會盯上

2019-10-23 11:37

納智捷新品搶市 裕隆集團進補

2019-10-22 14:36

外商銀行清理門戶 帳戶久未使用將關閉

2019-10-22 14:36

凱擘勝訴…法院給了NCC一巴掌

2019-10-22 23:45

印度官員來台 感謝鴻海投資

2019-10-22 23:45

抓到了！壽險公司網頁寫「太晚買不到」恐被請喝咖啡

2019-10-23 12:15

多鏡頭需求夯 大立光徵600人

2019-10-22 23:45

蘋果帶動光學熱 大立光急徵660作業員

2019-10-22 18:32

保險業買美債 IMF示警

2019-10-22 23:30

納智捷新休旅車85.8萬起跳

2019-10-22 23:19

華票總部房事 兩股東有「異」見

2019-10-23 00:13

遭公平會裁罰提告 凱擘4,100萬元免罰確定

2019-10-23 00:01

生醫毛利高 科技業搶進

2019-10-22 23:21

台商第四波大遷徙／三個「人的問題」 台商頭痛

2019-10-23 00:43

台新貴賓之夜 費玉清獻唱

2019-10-23 00:12

信用狀交易要全面數位化 還有難題

2019-10-23 00:06

財經觀點／半導體業留人才 創造對的產品

2019-10-23 00:52

仁寶攜手高醫 建南部首間細胞治療中心

2019-10-22 23:19

MOSFET拉貨力道撐住 本季不淡

2019-10-22 14:36

全台第一！工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-22 14:38

振曜子公司 獲新電子紙代理權

2019-10-22 14:36

300億生前契約「類保險」成金融大黑洞 立委要金管會管

2019-10-23 11:39

七家明年改選 率先適用新規

2019-10-22 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top