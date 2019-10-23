新壽人才培育再進階 海外交流打造新視野

2019-10-23 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



新光人壽今（23）日指出，其致力培育全方位金融管理人才，於2016起開辦新光大學，並與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作，連續三年舉辦領導梯隊新加坡海外研習團，今年再進階於9月首度派員參與該學院之中高階經理人公開研習班，全程以英語研習，與來自英國、美國、新加坡、日本、泰國、斯里蘭卡及汶萊等全球各地菁英交流，提升全球營運的知識與視野，為開拓未來的國際市場做準備。

本次中高階經理人公開研習班，以「未來思考策略、洞悉趨勢」為課程設計主軸，內容含括新加坡決策、未來思考策略、領導力與執行力案例分析、企業願景領導與卓越領導力等，透過與來自各國不同背景與產業的學員分組討論、激盪與思辯，打破過往的自身經驗，重新建立新思維與視野。

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隨著AI時代的來臨，新光人壽認為，未來人才最需要的能力就是跨領域的能力，也就是π型人才，不僅需具備兩種專長做支撐，更重要的還應具有整合的能力，發揮一加一大於二的效果。

本次獲選派訓的學員，涵蓋金控、人壽、銀行、證券、保全及醫院等中高階經理人，以期望每位學員除了在海外與各國菁英交流後，回台更能彼此學習，發揮橫向連結能力，善用資源整合，建立領導共識，為新光創造最大的經營綜效。

新光人壽吳欣盈副總經理強調，人才是企業於全球競爭中勝出的關鍵，唯有持續投入培育資源，才能穩固經營優勢。