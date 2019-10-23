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券商高階主管宣導會 24日登場

2019-10-23 10:45經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

證交所為促進與券商溝通，預計明（24）日舉辦108年度「證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」，目前已將近百名證券商高階主管報名參加，預期活動受到關注。

證交所表示，本次業務宣導會安排「電子式下單競賽頒獎典禮」，表揚優異券商對提升證券市場電子式下單比重的貢獻，並另外以「盤中零股交易概述」及「證券商資通安全的挑戰與因應」為主題進行簡報，協助券商業者瞭解證交所重大業務的規劃和推動進度，最後進行例行的意見交流，聽取券商建言以利雙方溝通。

證交所強調，券商是台灣證券市場前進的火車頭，也是證交所最重要的合作伙伴，希望藉由此次宣導會，推動我國證券市場蓬勃發展。

證交所證券商自營商
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