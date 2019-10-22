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公股金控首例！兆豐金將推員工持股信託 估明年起施行

2019-10-22 22:30經濟日報 記者夏淑賢／即時報導

兆豐金控（2886）今天董事會，通過兆豐金控將施行員工持股信託案，全案將在內部程序完備後，最快於明年起與子公司兆豐銀行一併開始實施。這也是公股金控首例。

由於兆豐銀行之前已經通過員工持股信託方案，相關辦法與持股委員會等組成，均已制定，因此兆豐金可望比照，即每位員工自提1,000元以上不限額度，資方即相對提撥1,000元，支持員工買進兆豐金股票。

兆豐金的專任員工人數不多，僅約五、六十人，其餘多為兆豐銀兼任，因此在兆豐銀已經確定要實施員工持股信託之下，再擴大納入兆豐金員工，對兆豐金來說，整體費用並不會增加太多。

兆豐金控兆豐銀行金可
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