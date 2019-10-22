300萬戶屋主受惠！金管會：住宅險明年「加量不加價」
金管會送大禮！保險局今（22）日表示，有房民眾凡投保住宅火險，明年元旦起「加量不加價」，不僅擴大保障範圍送保額，還額外多送搬遷費、租屋仲介費、生活不便金等「火險額外費用」與颱風洪水險，相當於調降費率15%，300萬戶屋主將受惠。
據金管會統計，目前全台約有300萬房屋投保有住宅火險，平均約300萬元保額，一年保費約735元。保險局昨天表示，上一次住宅險調高保額是在2014年，今年在金管會要求下，產險公會考量火險損失率、綜合率平穩的情況下，應增加保障範圍，決議自2020年開始住宅火險保障範圍增加，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險的保險限額。且今年已續約的保單，明年1月1日後亦自動適用新的保障範圍。
特別的是，將多送費率更高的颱風洪水險，全台去年約5,700戶的住火保單有附加颱風洪水險，明年開始買住宅險直接送，不過採「限額補償」，即全台分三區，最高是第一區，即相對颱風較少侵襲的新竹縣市、台中、嘉義、雲林、彰化、南投，最多理賠9,000元，台北、新北等第二區最高賠8,000元，第三區是宜花東、屏東、基隆等賠7,000元。
此外火險也增加住宅火災保險「額外費用」，包括新增金融、信用卡及證件重製費用、租屋仲介費用、搬遷費用及生活不便補償金等項目；其中金融、信用卡及證件重製費用、租屋仲介費用以5,000元為限、搬遷費用以10萬元為限、生活不便補償金每日3000元，每一事故最高以30日為限。
金管會表示，參考現行建築物的造價成本，調整建築物的重置成本，主要調整建築物本體的各區每坪造價，平均提高約 18%，動產保險金額上限由60萬元提高至80萬元。竊盜的每一事故賠償金額上限由10萬元提高至15萬元，保險期間內累計賠償金額上限由20萬元提高至30萬元。
住宅第三人責任基本保險，例如火燒到隔避鄰居，每一個人體傷50萬元、每一個人死亡100萬元、每一意外事故體傷及死亡500萬元、每一意外事故財物損害100萬元的保險限額提高為目前限額的2倍，並將保險期間內的最高賠償金額由2,000萬元提高為2,400萬元。
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