IMF示警台壽險買太多美元計價公司債 保險局4措施

2019-10-22 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



國際貨幣基金（IMF）警告，指台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債，若美國利率繼續調降或新台幣走升，台灣壽險業承受衝擊能力受到質疑。對此，金管會保險局今表示，IMF這樣說法有點「聳聽」，「但謝謝IMF提醒，我們都準備好了！」

IMF示警指台灣保險業近年大舉投資美元計價公司債，美國利率持續降低、或美元兌新台幣走貶，台灣壽險業可能承受壓力將廣泛引發市場效應。

保險局表示，目前保險局內部雖然沒有特別針對美元計價公司債做統計，但截至八月底壽險業投資美元計價的固定收益項目，包含公司債、公債等，金額約新台幣13.67兆元。目前壽險業到八月底淨值有1.92兆元，整體淨值比是7.2%，壽險業整體損益扣掉匯損還有1622億元獲利，國內壽險體質目前都良好。

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但前年美元大幅升值，保險業淨匯損創下1920億元新高，去年又因看錯方向、避險成本大增，淨匯損突破2000億元，連兩年創下新高。保險局指出，也因為綜合前幾年匯損的狀況，新增四項的措施來強化保險業的資本結構。

第一，調整資本適足率管理辦法，明年4月1日起新增淨值比為指標，淨值比低於3%，將提出改善計畫甚至被迫強制增資，截至8月底只有宏泰人壽一家公司淨值比低於3%；第二是鼓勵保險業大股東用現金增資，5年來保險業各類增資增資金額達3283億元；第三，保留資本利得，保險局6月25日發布要求證券資本利得需提列特別盈餘公積；第四，保險業發行具有資本性質債券特別股，不應該含有利率加碼條件。