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IMF示警壽險買美債 金管會：危言聳聽早有準備

2019-10-22 19:19經濟日報 記者葉憶如／即時報導

有外電報導台灣保險業追逐高殖利率，近年大舉投資美元計價公司債。國際貨幣基金（IMF）警告，台灣保險業資本緩衝不足，若美國利率續降或新台幣走升，業者承受衝擊的能力存疑，金管會保險局官員今（22）日表示，講危機的說法似有「危言聳聽」之嫌，金管會早有留意，且已有因應準備。

保險局官員表示，沒有單獨統計壽險投資在美元公司債的部位，但是包括公債、公司債、金融債等美元計價的固定收益商品截至8月底止總金額為13兆6700億元。不過國內壽險業截至8月底為止，股東權益仍有1兆9228億元，而且就算匯兌成本不低，但是扣掉匯損後，前八月整體壽險公司仍獲利高達1,662億元，就算美國利率持續走低，有匯兌利益也有投資獲利，今年前8月的經果成果依舊不錯。

就算未來發生像去年第4季一樣的巨幅波動衝擊淨值，金管會也已要求各家公司強化資本結構，新增以淨值資產比作為適足率的標準，預計明年4月1日正式上路，若今年半年報、12月年報連續二期淨值比低於3%，就會要求保險公司增資，目前截至8月底為止，所有壽險公司的平均淨傎比已高達7.2%，較去年第4季最低時的4%多，淨值承受能力已提高很多，目前淨值比低於3%也只剩1家。

保險局副局長王麗惠補充，除了淨值比外，保險局也鼓勵保險業大股東用現金增資來厚實資本，近五年來各類現金增資及盈餘轉增資金額已高達3,283億元，今年也發布函令實施盈餘平穩機制，要求壽險業賣未到期債券的獲利，不能分配現金股利，必須扣20%稅後全數列到「特別盈餘公積」，以厚實資本，同時也要求保險公司發債及特別股時不可用利率加碼或提前贖回誘因，亦有強化淨值。因此「謝謝IMF提醒，但是金管會早已準備好了」

保險壽險公司金管會
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