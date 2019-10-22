颱風洪水也賠！住宅火險保障新增5大項 三百萬戶受惠

2019-10-22 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 保險局今宣布，住宅火險明年元旦起保障將增加5大項目，包括發生颱風、洪水導致房屋損害補償7000元到9000元，跟金融、信用卡及證件重製費用；租屋仲介費用、搬遷費用、生活不便補助金等5項，明年元旦起不只新續保或新購買的住宅火險都適用，連還沒到期的舊保單也都一併適用。依照保險局統計，今年上半年共有300萬件住宅火險保單。

保險局宣布，明年元旦起住宅火險有三大變革：第一是費率調降、保額提升。保險局將修正「台灣地區住宅類建築造價參考表」，調整建築物本體的各區每坪造價，平均提高18%。調整過後，民眾的住宅火險費率平均下降15%，在保費不變的情況下，保額可以提升18%。

第二大變革是納入颱風洪水補償，一旦因為發生颱風或淹水導致不動產及動產損失可以補償，全台分成三大區域，颱風最常登陸的地區像基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣等「第三區」風險最大，最高賠償7000元；第二區是台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、澎湖縣、金門馬祖等最高賠償8000元；第一區是新竹縣市、台中市、嘉義縣市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣等最高賠償9000元。

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第三大變革是新增四大補助金，包括金融信用卡及證件重置費用最高5000元實支實付；租屋仲介費用實支實付給付最高5000元；搬遷費用同樣實支實付最高10萬元；還有生活不便補助金每日定額給付3000元，單一事故最高給付30日為限。換言之，民眾未來若住宅發生火災不堪居住，不只有原本可領的臨時住宿費用每日最高5000元，還有生活不便補助金每日3000元。