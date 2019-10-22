帳戶久未往來不管它？小心被銀行主動「清理門戶」

2019-10-22 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



部分外商銀行都有規定，久未往來的客戶，戶頭裡存款在一定金額以下，銀行將以書面通知之後逕行關閉帳戶。聯合報系資料照 分享 facebook 久未往來的銀行帳戶放著不管嗎？小心被銀行主動「清理門戶」！幾家外商銀行都有規定，久未往來的客戶，戶頭裡存款在一定金額以下，銀行將以書面通知之後逕行關閉帳戶。

台灣人不只愛買保險，也愛開戶，在洗錢防制新規範上路之前，銀行開戶簡單又方便，不像現在開戶有一堆表格要填，開戶得花一個小時以上的時間 ；因此許多人手上都有好幾家銀行的往來帳戶，尤其是每換一個工作，配合新公司薪資轉帳開戶，前公司的薪轉戶因為沒有薪資入帳，久而久之就被遺忘了。

這麼多帳戶當中，總有幾個是經常往來，還有幾個是開了以後因為某些因素沒有再使用，這些以往被稱為靜止戶的銀行戶頭，在立法院2013年決議取消銀行靜止戶規定之後，國內金融機構已經沒有靜止戶。

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但是面對許多開了之後被遺忘的戶頭，銀行也頗為頭大；國內幾家外銀對於久未往來的戶頭，分別採取不同的措施，以星展銀行來說，自12月1日起，對於活期存款帳戶連續12個月無任何交易，且總資產餘額為零的戶頭，將以書面通知存戶後，終止這個戶頭並逕行關戶。

不只星展有這項規定，國內多家外銀都有類似的規定，例如滙豐銀行對於久未往來客戶，總約定書上也有「得終止往來關係」相關條文，當戶頭連續六個月餘額低於起息點或是連續六個月無提款交易，銀行可在書面通知之後，終止往來關係。

花旗銀行也是連續六個月無任何帳務性交易或存款金額低於起息點，得書面通知終止各項存款關係，並逕行關閉客戶所有帳戶。

渣打銀行則有「暫停交易帳戶」，若客戶有一定期限（通常為兩年）未交易 ，會採取加強管理措施，包括客戶需親臨分行確認身分無誤後，始可繼續使用該帳戶之金融卡、電話理財、個人網路銀行、行動銀行等自動化服務設備 ，以進行提款或轉帳轉出交易。

銀行表示，帳戶被關閉不用擔心，如果裡面仍有餘額，會保管至領取日。