中華保險服務協會 研討資安與轉型

2019-10-22 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /即時報導



中華保險服務協會22日表示，其21日於張榮發基金會國際會議中心舉辦的「保險業的資安風險及轉型中可能發展趨勢」研討會，邀請金管會副主委黃天牧出席分享保險監理政策。安達人壽首席營運長林意展、明台產險總經理陳嘉文、富邦產險資深副總經理林金穗等人，一同與會探討保險業潛在的個資安全問題，並針對創新科技及商業模式對保險產業的影響提出見解。

該次研討會透過實例剖析與國內外洞察比較，期望讓台灣保險業者先一步掌握未來趨勢，及時做好充足準備因應快速變遷的市場環境。

中華保險服務協會理事長暨富士達保經董事長廖學茂表示，科技創新在現今金融業扮演著關鍵角色，不論是純網路銀行的開放亦或是AI服務的投入，皆對產業造成莫大影響，許多大型金控公司順著這股科技潮流，調整經營策略後仍持續穩坐金融巨擘的寶座，相當值得保險業借鑒。

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台灣保險產業剛踏入這股科技潮流不久，後續將面臨許多衍生問題，尤其是數位化的個資安全以及服務模式轉型等。廖學茂強調：「我們相信創新科技必定將為產業帶來革新，也認為眼前的挑戰將帶來更大商機，但唯有充分準備與風險意識，才能真正使保險產業更臻完善。」

研討會中，因應全球金融科技監理與發展趨勢，黃天牧以保險監理政策為題，闡述金管會目前如何推動台灣保險市場與國際接軌並發展保險業金融科技，使保險產業愈趨茁壯與進步；持續強化保險業資訊安全及公司治理，促進市場更加健康，讓大眾能夠安心無虞，避免造成紛亂。

面對快速變遷的環境，林意展表示，保險業者須具備靈活的應對能力，有充足的準備和數位人才培養，才能在科技轉型的潮流下取得先機，並降低可能的衝擊與影響。

陳嘉文以資安與數位保險趨勢與因應策略為題，探討保險業的因應之道並點出三項步驟，包含：商品暨服務流程數位化、數位化人才轉型、殺手級經營模式創新，未來保險產業會更加重視數位化及數位專業人才，企業必須大刀闊斧地改變傳統經營模式，才能在台灣找到新契機。