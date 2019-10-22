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CPU缺貨漸緩解、旺季加持 MOSFET廠Q4營運看旺

2019-10-22 12:20經濟日報 張瑞益／即時報導

今年以來半導體整體市況略降溫，不過，其中功率半導體中的金氧半場效電晶體廠（MOSFET），市況無論在價格修正還是需求降溫情況，仍是維持相對穩健，今年進入下半年之後，由於CPU供貨不足情況稍微緩解，市場法人預期，包括大中（6435）及杰力等MOSFET廠，第4季業績將持續看旺。

先前MOSFET價格也出現小幅修正，不過，業者表示，近幾年來，歐美日的MOSFET廠將營運及接單重心移往更高階的車用電子、自駕車等市場，因此，目前台廠以傳統電子領域的PC及消費市場為重心，因此，去年以來市坦CPU供貨不足，確實對台灣的MOSFET廠影響相對明顯。

不過，今年下半年以來，CPU供貨雖然仍未能滿足市場需求，不過，相對去年下半年以來的緊俏情況已逐漸紓緩，因此，市場法人認為，在PC及高階的筆記型電腦可望拉高在第4季出貨表現下，預期台股的MOSFET廠，包括大中、杰力、尼克森及富鼎等，第4季營運將持續看旺。

不過，對於後市業者也提醒，美中貿易戰仍是最大的觀察變數，今年以來也持續牽動下游拉貨及需求，並一度使得下游拉貨保守，近日美中雙方似乎就貿易戰達成初步協議，市場樂觀解讀，也使得接下來雙十一、感恩節以及聖誕節旺季的買氣相對值得期待。

杰力營運重心是以筆記型電腦出貨為主軸，其中，又以商用型的專攻的市場，由於商用筆電價格相對平穩，也相對較高，因此，杰力今年以來平均產品單價仍有持續成長空間，市場法人也表示，杰力長期以來，單季毛利率都至少有30％以上水準，今年的全年平均毛利率會以去年的33％左右為目標，獲利將有機會優於去年的表現。

CPU半導體
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