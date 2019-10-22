阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

2019-10-22 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



機器人理財（Robo-Advisor）蔚為潮流，瞄準機器人理財、預計今年底上線的阿爾發金融科技公司，繼行政院國發基金創業天使投資方案率先投資後，最新再傳出好消息，著手資產管理和金融科技服務的玉新國際管理顧問有限公司也決議投資阿爾發；迄今在國內大型機構上，阿爾發一共囊括金融總會和國發基金，兩大指標性的投資機構。

阿爾發是2017年成立的新創金融科技公司，由資深金融家和年輕科技人共同組成，規劃推出「阿爾發機器人智能理財平台」，其專業表現在國發基金等肯定及投資外，金管會主導金融科技創新園區，也將阿爾發納入首批進駐廠商。

阿爾發創辦人兼董事長陳志彥表示，機器人理財服務在國外盛行十年，透過自動化演算方法和被動式投資工具（ETF）提供投資服務。

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阿爾發看好此商機，耗資上千萬，自主研發與國際同步的機器人理財規畫平台，將提供國內市場上最完整的投資規畫服務，讓國人也能和歐美投資人一樣享受同等高品質的理財服務，預計年底可正式上線。

為強化服務品質，阿爾發今年7月還延攬台灣金融研訓院前所長、臺灣理財顧問認證協會前祕書長陳敏宏擔任總經理。

陳敏宏指出，有別於傳統投資人追求投資高報酬特性，機器人理財的特色是嚴守紀律，並能依據投資人風險屬性建立專屬的投資組合，若搭配低成本的被動型基金（ETF）組成投資組合，有助投資人以更輕鬆、簡單和低廉的方式進行投資，是阿爾發發展的初衷；期盼未來幫助投資大眾達成財務目標，並為民眾和企業長期投資首選。