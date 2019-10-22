市值前十大加密貨幣 未來兩年重新洗牌

2019-10-22 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



資策會MIC資深產業分析師李震華預測，未來數位資產市場將發生全新的結構轉變，觀察目前占據市值前十名的加密貨幣，主要分為「主流幣、平台幣、穩定幣」三類。

「主流幣」例如比特幣或以太幣；「平台幣」是指加密貨幣交易所發行的貨幣，以及改善當前加密貨幣波動性過大缺點的「穩定幣」如USDt。未來「平台幣」與「穩定幣」將扮演更重要的角色。

此外，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，現階段已在萌芽中，未來兩年將有機會躋身市值前十大，屆時加密資產市場發展空間將較現在更寬廣多元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀察數位資產市場的發展走向，資策會MIC資深產業分析師李震華指出，證券型代幣（STO）逐漸走向監管體制，將為代幣經濟開啟新局面，合規化所帶來的後續效應是未來市場觀測的一大重點。

不同於首次代幣發行（ICO）由公司自行發行代幣進行募資，STO必須與資產掛勾，例如現金、股份、固定收益資產、不動產等。

近期STO的討論度逐漸取代ICO，許多國家目前也已經有STO相關推動方針或監管措施，金管會也在今年10月正式釋出規範納管。資策會MIC表示，STO合規化將有助於產業結構的健全化發展，預期未來「傳統交易所、加密貨幣交易所、專屬交易所」這三類交易所，將積極搶進STO市場。

「傳統交易所」會透過結盟區塊鏈技術公司，發展為自有STO交易平台，或透過收購、成立子公司另闢STO交易平台；「加密貨幣交易所」則透過與傳統證交所合作，收購具備證券交易牌照的交易商，甚至直接取得交易商資格；「專屬交易所」則聚焦於STO交易業務。

展望加密資產市場未來發展，雖現行已有初步規範，但仍舊面臨政策模糊或限制多、基礎建設不足、投資門檻過高與市場流動不足等挑戰。

資策會MIC指出，受到區塊鏈技術持續發展、STO走入體制等後續效應影響，未來值得持續觀測此三個趨勢—：第一「場景多樣」，目前主流發行雖然以分潤型代幣為主，但多樣性未來可期；第二「跨境流通」，透過STO發行證券代幣，除了降低監理、發行、交易成本，關鍵在於能輕易進行跨國流通，只是還需要解決各國法規不一、國際反洗錢等問題；第三「技術整合」，目前代幣發行協議百家爭鳴，多數限縮在自有發行平台，難以廣泛流通，未來技術串接若成熟，或有少數協議勝出時，可預期規模將更擴大發展。