市值前十大加密貨幣 未來兩年重新洗牌
資策會MIC資深產業分析師李震華預測，未來數位資產市場將發生全新的結構轉變，觀察目前占據市值前十名的加密貨幣，主要分為「主流幣、平台幣、穩定幣」三類。
「主流幣」例如比特幣或以太幣；「平台幣」是指加密貨幣交易所發行的貨幣，以及改善當前加密貨幣波動性過大缺點的「穩定幣」如USDt。未來「平台幣」與「穩定幣」將扮演更重要的角色。
此外，具有連結實體、虛擬，甚至混合資產的新形態代幣，現階段已在萌芽中，未來兩年將有機會躋身市值前十大，屆時加密資產市場發展空間將較現在更寬廣多元。
觀察數位資產市場的發展走向，資策會MIC資深產業分析師李震華指出，證券型代幣（STO）逐漸走向監管體制，將為代幣經濟開啟新局面，合規化所帶來的後續效應是未來市場觀測的一大重點。
不同於首次代幣發行（ICO）由公司自行發行代幣進行募資，STO必須與資產掛勾，例如現金、股份、固定收益資產、不動產等。
近期STO的討論度逐漸取代ICO，許多國家目前也已經有STO相關推動方針或監管措施，金管會也在今年10月正式釋出規範納管。資策會MIC表示，STO合規化將有助於產業結構的健全化發展，預期未來「傳統交易所、加密貨幣交易所、專屬交易所」這三類交易所，將積極搶進STO市場。
「傳統交易所」會透過結盟區塊鏈技術公司，發展為自有STO交易平台，或透過收購、成立子公司另闢STO交易平台；「加密貨幣交易所」則透過與傳統證交所合作，收購具備證券交易牌照的交易商，甚至直接取得交易商資格；「專屬交易所」則聚焦於STO交易業務。
展望加密資產市場未來發展，雖現行已有初步規範，但仍舊面臨政策模糊或限制多、基礎建設不足、投資門檻過高與市場流動不足等挑戰。
資策會MIC指出，受到區塊鏈技術持續發展、STO走入體制等後續效應影響，未來值得持續觀測此三個趨勢—：第一「場景多樣」，目前主流發行雖然以分潤型代幣為主，但多樣性未來可期；第二「跨境流通」，透過STO發行證券代幣，除了降低監理、發行、交易成本，關鍵在於能輕易進行跨國流通，只是還需要解決各國法規不一、國際反洗錢等問題；第三「技術整合」，目前代幣發行協議百家爭鳴，多數限縮在自有發行平台，難以廣泛流通，未來技術串接若成熟，或有少數協議勝出時，可預期規模將更擴大發展。
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