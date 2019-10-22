迎接開放銀行時代 國泰世華銀已開發18支開放API可介接

2019-10-22 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



迎接開放銀行時代來臨，國泰金控今（22）日上午表示，旗下國泰世華銀行目前已開發18支符合金管會和財金公司規範的第一階段「公開資料查詢」Open API （開放API），也率先和多個TSP業者透過財金公司的開放API平台完成介接，是台灣金融業者中跑得最快的少數幾間銀行之一，希望能帶領台灣金融業跟上國際的腳步，真正達到不僅是國泰而是台灣整體科技金融業的數位轉型。

擔任財金公司小組召集人的國泰世華銀行副總王志峰表示，國泰世華銀行從前期「開放銀行技術小組」到現在的「開放API研究暨應用發展委員會」以來一直是重要成員，國泰積極參與財金公司運作並擔任小組召集人的角色。從規範設計、技術介接與開發、實際應用等各層面都率先實作與執行，並且持續協調各家業者，希望能在開放銀行的領域協助主管機關與所有同業，為台灣在數位金融搶得國際性的關鍵角色。」

國泰金控旗下各公司包括國泰人壽、國泰世華銀行和國泰產險已各有API串接的最佳案例，以旅平險為例，原有的網路投保規定民眾僅能在保險公司的網站投保。

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因此若想在旅遊網站購買行程時加保旅平險，用戶需經過不同平台間跳轉、重複註冊認證會員等多道程序，現在，國泰人壽和易遊網合作通過監理沙盒案，創下台灣保險業首例，最快在今年12月以後，民眾就可以在易遊網上投保旅平險，讓用戶可直接在易遊網上使用已註冊之會員身分投保旅平險、繳費，最快僅需4道程序，歷時1分鐘，運用Open API串接大幅優化了客戶投保體驗；國泰金控數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發中心）也與國泰產險和可樂旅遊規畫全新的使用者體驗，客戶同意後，利用API串接與拋接資訊的技術，民眾於可樂旅遊購買旅遊行程後，可無縫跳轉續購旅遊險，減少資料填寫時間，有效增進消費者便利體驗。

國泰世華銀行亦宣布為首家完成開放API與實貸比較網AlphaLoan對接的銀行業者，主動透過開放API串接，提供最新的正確資訊，民眾可試算最適合的信貸方案，另外與麻布記帳（MoneyBook）的合作則有存利率、外匯等重要資訊。

國泰世華近年來也已協助多家合作通路，發展行動支付所需的API平台，也就是電子錢包，合作業者包括超商、餐飲、量販、百貨等。且國泰世華幾年前系統承載量已達到每秒500筆以上（TPS）的交易，遠超過業界平均的300筆，其承載量至今都是業界的指標。

王志峰表示，開放API是否能真正落實，除了是否有與第三方服務合作夥伴對接的技術能力外，另外一個關鍵為自身平台系統體質是否建全。

國泰金控數數發中心去年即積極促成銀行中台微服務，不僅成立中台發展部，也完成建置私有雲容器化平台，除銀行內部各系統介接都統一採用API外，運行該平台上的服務其資源可橫向自動縮放，同時透過此一平台進行服務整合，也以API為接口對外提供服務，今年更進一步的透過雲端及數位驅動雙引擎的方式，讓數位產品的創新更彈性、更敏捷，服務也能更迅速提供給客戶，資訊安全也較有保障。