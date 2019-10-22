脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



瑞銀認為議會較可能否決方案，但維持看好英鎊（相對美元）。如果方案成功過關，英鎊將挑戰1.35美元關口；但如果方案遭遇否決，英國延後脫歐及舉行大選，匯率將在1.26至1.32美元區間震盪。路透 分享 facebook

距離脫歐期限僅11天時間，英國議會還沒有表決首相約翰遜的新脫歐方案，但成功逼使政府向歐盟要求延後脫歐期限，預期這將導致英鎊未來數天表現震盪。

英國脫歐沒完沒了，發展繼續峰迴路轉，議會上周六（10月19日）在表決新脫歐方案前，通過一項修正案，迫使英國政府向歐盟要求延後脫歐期限至明年1月31日。

英國議會本周表決新脫歐方案，作為逆轉關鍵的北愛爾蘭民主統一黨，上周投票支持延後脫歐，但首相約翰遜至今態度仍然堅決，不單沒有在致歐盟的函件上簽署，並表明不希望歐盟接受延期要求。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

瑞銀認為議會較可能否決方案，但維持看好英鎊（相對美元）。如果方案成功過關，英鎊將挑戰1.35美元關口；但如果方案遭遇否決，英國延後脫歐及舉行大選，匯率將在1.26至1.32美元區間震盪。

此外，歐洲央行本周四（10月24日）舉行貨幣政策會議，也是行長德拉吉最後一次主持會議。掌舵了歐央行達八年時間的德拉吉，在歐債危機期間，揚言「不惜一切」捍衛歐元，成功穩住市場信心，但其鴿派作風最近沒有贏得內部一致的掌聲。

歐央行上月披露了重大刺激措施，包括減息10個基點至-0.5%，並自下月1日起，重啟每月購買200億歐元債券計劃，但官員對寬鬆舉措看法分歧，法國及德國兩巨頭甚至反對重啟量寬。瑞銀指出，相信德拉吉本周不會有重要公布，央行也將保持觀望。

受寬鬆舉措的影響，歐元上月從1.10美元，跌至1.08美元水平，但匯率本月強勢重現，收復了1.11美元。瑞銀建議，保持關注本周多項歐元區經濟數據公布，包括採購經理指數，看能否為匯率帶來支持。