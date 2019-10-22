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脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

瑞銀認為議會較可能否決方案，但維持看好英鎊（相對美元）。如果方案成功過關，英鎊將...
瑞銀認為議會較可能否決方案，但維持看好英鎊（相對美元）。如果方案成功過關，英鎊將挑戰1.35美元關口；但如果方案遭遇否決，英國延後脫歐及舉行大選，匯率將在1.26至1.32美元區間震盪。路透
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距離脫歐期限僅11天時間，英國議會還沒有表決首相約翰遜的新脫歐方案，但成功逼使政府向歐盟要求延後脫歐期限，預期這將導致英鎊未來數天表現震盪。

英國脫歐沒完沒了，發展繼續峰迴路轉，議會上周六（10月19日）在表決新脫歐方案前，通過一項修正案，迫使英國政府向歐盟要求延後脫歐期限至明年1月31日。

英國議會本周表決新脫歐方案，作為逆轉關鍵的北愛爾蘭民主統一黨，上周投票支持延後脫歐，但首相約翰遜至今態度仍然堅決，不單沒有在致歐盟的函件上簽署，並表明不希望歐盟接受延期要求。

瑞銀認為議會較可能否決方案，但維持看好英鎊（相對美元）。如果方案成功過關，英鎊將挑戰1.35美元關口；但如果方案遭遇否決，英國延後脫歐及舉行大選，匯率將在1.26至1.32美元區間震盪。

此外，歐洲央行本周四（10月24日）舉行貨幣政策會議，也是行長德拉吉最後一次主持會議。掌舵了歐央行達八年時間的德拉吉，在歐債危機期間，揚言「不惜一切」捍衛歐元，成功穩住市場信心，但其鴿派作風最近沒有贏得內部一致的掌聲。

歐央行上月披露了重大刺激措施，包括減息10個基點至-0.5%，並自下月1日起，重啟每月購買200億歐元債券計劃，但官員對寬鬆舉措看法分歧，法國及德國兩巨頭甚至反對重啟量寬。瑞銀指出，相信德拉吉本周不會有重要公布，央行也將保持觀望。

受寬鬆舉措的影響，歐元上月從1.10美元，跌至1.08美元水平，但匯率本月強勢重現，收復了1.11美元。瑞銀建議，保持關注本周多項歐元區經濟數據公布，包括採購經理指數，看能否為匯率帶來支持。

英國脫歐央行歐盟
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