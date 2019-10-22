親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

秋意漸濃！衣服可以換季了嗎？氣象專家告訴你

采旺興業及來特投資98億元聯貸案 台企銀主辦

2019-10-22 08:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台灣企銀統籌主辦采旺興業股份有限公司及來特投資股份有限公司兩件聯合授信案，總金額新台幣98億元，於2019年10月21日舉行簽約儀式。

聯貸案獲得華南銀行、第一銀行、台新銀行、元大銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、日盛銀行、台中銀行及高雄銀行等參貸銀行熱烈參與，兩案合計總聯貸簽約金額新台幣98億元，兩案合計超額認購總金額逾原籌組目標75％，顯見銀行團對特力集團經營管理現況的肯定，對其營運展望亦深具信心。

台灣企銀表示，特力集團貿易事業布局全球，在全球擁有11個據點，於台灣 、德國及美國等地設有物流中心，服務Walmart、Costco等全球大型零售通路客戶，在零售事業創建「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「HOLA CASA」等零售品牌，提供居家生活商品及服務。

該集團深耕經營「家」的產業，業務橫跨貿易、零售、電子商務、商品設計、採購、室內裝修設計與營建等領域的全方位大型事業體，為立足台灣的全球整合型企業。

台灣企銀主辦采旺興業及來特投資98億元聯貸案簽約儀式，由董事長黃博怡（左）親自主...
台灣企銀主辦采旺興業及來特投資98億元聯貸案簽約儀式，由董事長黃博怡（左）親自主持。圖／台灣企銀提供
分享

特力集團新台幣兆豐銀行
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

脫歐沒完沒了 外銀仍看好英鎊有望挑戰1.35美元

2019-10-22 08:37

王道銀推高利活儲搶客 年利率1.85%

2019-10-21 23:59

轟吧！台灣 中信凝聚棒球魂

2019-10-21 23:58

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

國泰金：股民信心回來了

2019-10-21 23:07

劉憶如：負利率無助經濟

2019-10-21 23:05

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

全球人壽 28億買科技園區廠房

2019-10-21 23:04

冬遊補助 逾半不領情

2019-10-21 23:03

中信形象影片喚起棒球魂 邀全民挺中華隊拚東奧

2019-10-21 14:44

專家：陸第3季GDP增速放緩 人民幣多頭縮手觀望

2019-10-21 12:47

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

強化公司治理 立委：彰銀董事會應邀請工會理事長列席

2019-10-21 11:27

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

金融業拚跨境支付 掀熱戰

2019-10-19 23:41

金管會促銀行推安養信託

2019-10-19 23:40

東奧賽場...也是金融科技展示場

2019-10-19 23:40

匯市最前線／台幣強勢 挑戰30.5元

2019-10-19 23:40

債券基金搶手 Q4投資重點

2019-10-19 23:33

投資等級債 可增加比重

2019-10-19 23:28
看更多

熱門文章

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊

2019-10-21 12:00

觸控紅色鏈爆雷 台廠利多

2019-10-22 00:19

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40

憂新儲蓄險保費漲3成 買舊保單先聽專家3建議

2019-10-21 17:46

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

負利率時代來臨 劉憶如：找不到定位 發鈔票也沒用

2019-10-21 19:13

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

財長提2大理由：不推動「囤房稅」

2019-10-21 23:47

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13

台商第四波大遷徙／六成台廠有興趣前進東協 最看好越南

2019-10-22 01:02

財長：暫不推動囤房稅

2019-10-21 23:30

華為：不能用Google服務最傷 任正非：自己離世後不希望被記住

2019-10-22 00:16

CCL四哥風災停工 聯茂迎轉單

2019-10-22 00:20

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

AI學校已培養500人 東海大學表示這波浪潮不缺席

2019-10-21 21:24

傳產接單輪流慘！9月化學品接單跌幅高達28.7%　

2019-10-21 19:30

華為手機銷售蒙塵 牽動供應鏈

2019-10-22 00:21

資通佳、傳產慘 今年外銷訂單估衰退4~6 %

2019-10-22 00:22

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

表／電動機車戰延燒共享市場 GoShare vs. iRent比一比

2019-10-22 00:34

PCB設備標準化 台廠動起來

2019-10-22 00:15

台幣連三升 挑戰30.5

2019-10-21 23:44

外銷接單連11黑 全年難轉正

2019-10-22 00:22

房地合一稅 財部堅持不降

2019-10-22 00:19

八成三民眾願轉換5G 電信業：首年就有百萬用戶

2019-10-21 19:48

谷月涵談負利率 憂貧富差距擴大

2019-10-21 21:08

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

劉憶如談負利黑洞 學者看好美債黃金

2019-10-21 22:00

歐菲光財務吃緊 產業殺價競爭緩解

2019-10-22 00:15

中國信託品牌形象影片首映 彭政閔現身引言

2019-10-21 12:32

中華電5G領航隊 添生力軍

2019-10-22 00:33

台船接單順利 曾國正盼明年營運谷底回升

2019-10-21 13:32

台商第四波大遷徙／南向4.0啟動 搶人搶地也搶商機

2019-10-22 01:01

亞錦賽奪金 MOD創年度棒球收視紀錄

2019-10-21 21:10

公股行庫表態 明年會幫員工加薪

2019-10-21 23:05

台商第四波大遷徙／金車：越南年輕、敢花錢，此時不攻更待何時

2019-10-22 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top