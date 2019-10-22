采旺興業及來特投資98億元聯貸案 台企銀主辦
2019-10-22 08:18
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
台灣企銀統籌主辦采旺興業股份有限公司及來特投資股份有限公司兩件聯合授信案，總金額新台幣98億元，於2019年10月21日舉行簽約儀式。
聯貸案獲得華南銀行、第一銀行、台新銀行、元大銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、日盛銀行、台中銀行及高雄銀行等參貸銀行熱烈參與，兩案合計總聯貸簽約金額新台幣98億元，兩案合計超額認購總金額逾原籌組目標75％，顯見銀行團對特力集團經營管理現況的肯定，對其營運展望亦深具信心。
台灣企銀表示，特力集團貿易事業布局全球，在全球擁有11個據點，於台灣 、德國及美國等地設有物流中心，服務Walmart、Costco等全球大型零售通路客戶，在零售事業創建「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「HOLA CASA」等零售品牌，提供居家生活商品及服務。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
該集團深耕經營「家」的產業，業務橫跨貿易、零售、電子商務、商品設計、採購、室內裝修設計與營建等領域的全方位大型事業體，為立足台灣的全球整合型企業。
留言