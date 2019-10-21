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科技、負利率擴大貧富差距 谷月涵對經濟前景悲觀

2019-10-21 22:23聯合報 記者沈婉玉／即時報導

有「台灣先生」稱號的外資寬量國際（QIC）策略長谷月涵認為，新科技和負利率使貧富差距更嚴重，「世界末日快到了」。國票金總座丁予嘉也認為，生產過剩的問題未根本解決，只是透過貨幣政策灑錢來緩解，恐再現經濟大蕭條，地緣及貿易衝突不斷，甚至大戰爭出現。

北威秋季論壇舉辦《全球負利率潮流的警訊》研討會，香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如表示，負利率表示借錢不但不用支付利息費用，甚至還能收錢，極不合理。目前全球負利率債券的金額達十七兆美元，已占全球所有債券總額四分之一，問題非常嚴重。

觀察各國利率政策，劉憶如指出，亞洲地區只有日本負利率，歐洲主要國家幾乎都陷入負利率狀態尚未落入負利率。負利率時代會導致貧富差距日益擴大，進而引發民粹問題動搖社會根基。

谷月涵指出，新的科技讓生活變得方便，新的科技可能減少舊工作，但新的就業機會卻不適用所有人，普通上班族壓力提高，貧富差距愈來愈大。政府採降息、負利率來刺激經濟成長，但驅動效果愈來愈遞減。負利率使借錢便宜、股票上漲，對擁有資產的有錢人有利，讓有錢的人更有錢。

一般民眾因為負利率，擔心錢愈存愈薄，就會增加儲蓄，減少消費，反而造成蕭條，歐洲市場就是負利率且經濟衰退的案例。

谷月涵指出，負利率使殭屍企業可苟延殘喘，導致較有效率的企業沒有優勢，產品價值無法提高，通膨起不來，經濟也無法成長。美國已經出現現金多，但是長期投資缺乏的問題。即使前百大企業科技創新、營收創新高，但因貧富差距拉大，消費減弱，長期發展堪虞。

不過，谷月涵表示，台灣資金面比其他國家強，台股表現比其他國家好，貿易戰帶來轉單效應，處境相對好。

丁予嘉表示，各國面臨供過於求、生產過剩的問題，但只要經濟發生問題，各國央行就開始採取貨幣政策，透過降息、灑錢來救經濟，造成了資產的泡沫，也拉大了貧富差距，使民粹興起、地緣政治衝突四起，貿易戰不斷，恐以經濟大蕭條，甚至是爆發大衝突來結束。

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